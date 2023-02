Anahí realmente quiere al actor Andrés García: la esposa de éste cuenta que la cantante también lo ayuda económicamente

Las muestras del enorme cariño que Anahí siente por Andrés García siguen llegando, pues su esposa reveló que la cantante no sólo ha sido un gran apoyo emocional para la recuperación de su salud, sino que también lo ha ayudado económicamente.

Margarita Portillo señaló en entrevista con “De Primera Mano” que la integrante de RBD está en constante comunicación con ella y periódicamente le manda dinero para asegurarse de que se cubran todos los gastos médicos que el primer actor necesite.

“Siempre está y me sigue ayudando, se mantiene al pendiente de cómo está él y me saluda todas las semanas. Desde el principio me estuvo ofreciendo toda la ayuda, todo lo que se pudiera necesitar y lo sigue ayudando, incluso económicamente. Anahí es una gran persona“, dijo la esposa de don Andrés García.

Cabe recordar que hace unas semanas Anahí fue a visitar al histrión a su casa de Acapulco, lo cual fue compartido por ella en redes sociales, y previamente fue ella quien envió a una neumóloga para que lo revisaran y se tratara de solucionar el problema pulmonar que tenía.

