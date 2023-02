Día de la Marmota 2023: Cuál fue la predicción de Phil y otras marmotas en Estados Unidos

Como lo dicta la tradición, este 2 de febrero se celebra el llamado Día de la Marmota, el cual realmente es un método muy antiguo con el cual en diversas partes de Estados Unidos se da a conocer la predicción respecto a cuántos días más nos quedarán de invierno y cuándo podríamos empezar a sentir el clima característico de la primavera.

Tal y como lo dice el nombre del Día de la Marmota, el instrumento con el que se hace esta predicción climática es justamente una marmota, ya que estos animales terminan su periodo de hibernación precisamente este día. Al salir de su madriguera, si las marmotas ven su propia sombra significa que habrá 6 semanas más de invierno. Si no ocurre esto, significa que el invierno terminará pronto.

La marmota más famosa en Estados Unidos es Phil de Punxsutawney, de Pensilvania, pues suele dar acertadas predicciones sobre el clima.

Para este 2023, Phil predijo que en EE.UU. habrá 6 semanas más de clima frío.

Día de la marmota Phil: "El invierno durará seis semanas más" pic.twitter.com/xWDqgvnmdK — El HuffPost (@ElHuffPost) February 2, 2023

Las predicciones de otras marmotas famosas de Estados Unidos en el Día de la Marmota

Chuck es la marmota de Staten Island, quien contraria a Phil, vaticinó una primavera temprana al no ver su sombra reflejada. While Punxsutawney Phil saw his shadow this morning, Staten Island’s own groundhog, Chuck, did not see his – meaning an early spring might be on its way to #NYC! 🌷 pic.twitter.com/8qJg1yZR2O— NY1 Weather (@NY1weather) February 2, 2023

Otra marmota famosa es Lady Edwina, quien vive en el zoológico de Turtleback, en West Orange, Nueva Jersey. Este animal también predijo que el invierno se prolongará. Lady Edwina of the Turtle Back Zoo declared six more weeks of winter and a Super Bowl win for the Eagles. ⛄️❄️ What do you think of Edwina’s prognostications? pic.twitter.com/j8MXFMNDeh— njdotcom (@njdotcom) February 2, 2023

Mientras que la marmota Dave, de Dunkerque, Nueva York también indicó que la primavera comenzará a sentirse antes de lo esperado. New York's own Dunkirk Dave and Staten Island Chuck both predict… an early spring 🌷



Thanks to our groundhog meteorologists for the good news 🌞 Happy #GroundhogDay! pic.twitter.com/0UUE92FYnj— Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) February 2, 2023

