Habla el influencer Santiago Luna con el que DJ colombiana mantenía relación oficial; “nos quedan pocos días juntos”, le habría manifestado Trespalacios antes de ser asesinada

Santiago Luna, el joven influencer e inversor en criptomonedas y cannabis que supuestamente mantenía una relación oficial con la DJ colombiana Valentina Trespalacios asesinada y lanzada a un basurero en Bogotá, dijo que la joven se quedó a dormir con él en su casa días antes de su asesinato.

En un testimonio ante la fiscalía que lleva el caso por el feminicidio de la joven de 23 años presuntamente a manos del estadounidense John Poulos, originario de Texas, casado y con tres hijos, Luna reveló los últimos momentos que pasó con Trespalacios.

“Nos encontramos el día miércoles, 18 de enero. Ella se queda conmigo en mi apartamento que está ubicado en la calle 159. También nos quedamos el día jueves en mi apartamento, ella me acompaña a mis reuniones y cenas. El día viernes, que estábamos a 20 de enero, ella me dice que va a ir por su trasteo, que le va a dejar todo a la mamá y que solo se va a ir con sus bolsas. Yo me ofrezco para acompañarla, ella me dice que no la acompañe que no es necesario, que un amigo la va a recoger en el carro y pide un transporte para su casa por el celular”, declaró el hombre a fiscales.

“Por mensaje, hable con ella el día sábado, 21 de enero, a las 14:20 horas, hablé con ella por la red social Instagram. Ahí yo le reclamé por una fotografía que ella publica de una cena. Entonces yo le pregunté que con quién estaba y ella me contesta que con unos amigos, y me echa en cara las salidas que tuve en Medellín con mis amigas. Entonces yo le mando un emoji de una mano, y el último mensaje que me envía es: ‘Mmmm, así estamos?’. Entonces yo la dejé en visto”, sostuvo el joven ante la Fiscalía.

Los investigadores creen que la foto fue tomada en un restaurante al que Poulos llevó a la DJ.

Estos mensajes entre la pareja habrían sido descubiertos por el estadounidense cuando desbloqueó el celular de Trespalacios. Sin embargo, aparentemente, el extranjero ya sabía de los vínculos entre Trespalacios y Luna y regresó a Colombia con el plan de asesinarla.

Reportes en medios colombianos señalan que Luna también es señalado como la persona que viajó con Trespalacios a Aruba mientras le pedía una transferencia a Poulos de $1,000 dólares.

Luna declaró que, una semana antes del crimen, Trespalacios también le reclamó por salir a cenar con dos amigas al llegar a Medellín.

“Se pone furiosa. Al siguiente día se calma y hablamos, y me dice que no va a desperdiciar los últimos días que íbamos a estar juntos. Me escribe que nos quedan pocos días juntos y que tiene que decirme algo en persona, que no sabe cómo yo lo pueda tomar…”, relató Luna.

Luna añadió que no puede creer la manera en que culminó la vida de Trespalacios.

“Yo quedé como en shock, yo no lo podía creer. Empiezo a ver que tenía llamadas perdidas y mensajes; entonces como yo vivo con un amigo que se llama Sebastián, lo despierto a él y a la novia les digo: ‘Me están diciendo que Valentina está muerta (…) me mandan un artículo del periódico donde no decía el nombre de ella, solamente decía que habían hallado un cuerpo en Fontibón”, inició narrando Luna.

El último mensaje que Luna le envío a Trespalacios habría sido el mismo día del crimen. “Dime que no es verdad”, envió el colombiano.

Al parecer, fue con Santiago Luna con quien más interactuó Trespalacios horas antes de ser asesinada. Sin embargo, supuestamente, el muchacho desconocía la relación paralela que la DJ mantenía con el hombre que está acusado de golpearla, estrangularla y lanzarla a un contenedor de basura en el barrio Versalles, en la localidad de Fontibón.

Poulos fue detenido el martes pasado en el aeropuerto de Panamá cuando se proponía tomar un avión rumbo a Estambul, Turquía.

El hombre, que enfrenta cargos de feminicidio agravado en concurso con ocultamiento, alteración y destrucción de elemento probatorio, se declaró no culpable.

