Recordamos a Fernanda Castillo, la gran “Mónica Robles” en El Señor de los Cielos

Hace un par de días Fernanda Castillo, actriz que le dio vida a Mónica Robles en El Señor de los Cielos, publicó en sus redes sociales un video junto a su esposo el también actor Erik Hayser, en donde se les pudo ver saliendo de unas importantes oficinas.

Sin embargo, antes de contarles la razón que llevó a Fernanda y a su esposo a dichas instancias, aquí les compartimos algunas de las mejores frases de la actriz dándole vida a Mónica Robles, uno de los personajes más icónicos de El Señor de los Cielos, serie que ha regresado a Telemundo con su temporada 8 y con Rafael Amaya como protagonista, nuevamente.

La vida de Robles en la historia llegó a su final en la temporada seis, y desde entonces los fans viven pidiendo su regreso a la pantalla chica junto a Rafael Amaya. Esto nunca pasó, sin embargo, así como la cadena revivió al mismísimo Aurelio Casillas, los fans ahora no pierden la esperanza de que lo mismo pase con una de las mujeres más importantes en la vida de los Casillas.

A través de sus Instagram Stories, la actriz confirmó que tanto ella como su esposo ya arreglaron su testamento, dejando como heredero universal a su hijo Liam, y aunque se sinceró asegurando que no les ocurre nada malo, señaló que quieren estar preparados para lo que pudiera ocurrir en un futuro, según reportó Mezcalent.

“Ya tengo mi testamento. Como que en México no hay una cultura, bueno al menos a mí no me enseñaron, de que hay que hacer una cosa así, más que cuando sale en las películas, y ayer que lo fuimos a hacer fue para estar protegidos y no dejarnos ningún problema. Hace tiempo hicimos conciencia que no viviremos siempre y está padre dejar las cosas claras”, dijo Fernanda.

Tal parece que esta decisión ha cobrado mucha importancia luego de que su vida se viera en peligro luego de haber dado a luz el año pasado, pues cabe recordar que tuvo complicaciones en el parto. Asimismo, compartió que fue a hacerse una mastografía para prevenir el cáncer de seno.

