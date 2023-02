Shakira: hablemos del detective que supuestamente contrató para descubrir la infidelidad de Piqué

Dicen que Shakira estaba en Estados Unidos cuando decidió contratar a un detective privado para que siguiera los pasos de Piqué en España. Fue ahí donde la colombiana recibió las fotografía de Gerard con Clara Chía Martí. ¡La traición fue probada!

Medios internacionales han sugerido que aún a sabiendas del engaño, Shakira intentó luchar por su relación y sugirió terapia de parejas. Muchos afirman que Piqué dijo que no. Gerard, cuentan, decidió que lo mejor era dar por pérdida la relación con la intérprete de “Ojos Así”. ¿Será que a esto se refiere Shakira con la metáfora que vimos en su video Monotonía?, ¿será éste el momento que refleja la colombiana cuando expone como su tigre terminó por volarle el corazón en mil pedazos?

Después de la separación, dicen que Piqué intentó arreglar las cosas con Shakira, regresando a casa en mayo de 2022. La respuesta de ésta parece haber sido no, por esta razón dice en su canción con Bizarrap: “Yo, contigo, ya no regreso. Ni que me llores, ni me supliquе'”.

¡La relación se terminó!

Shakira y Piqué están separados desde 2022 y el ex defensa central del FC Barcelona oficializó su romance con Clara Chía a través de Instagram con un post que le dio alrededor de cuatro millones de likes, en ener del presente año 2023.

Al día de hoy muchos se sienten escandalizados al ver que éste no sólo ya aceptó su relación con Clara en Instagram, sino que sigue sin borrar las fotografías de su pasado al lado de Shakira, junto a sus hijos Sasha y Milan. View this post on Instagram A post shared by Gerard Piqué (@3gerardpique)

Shakira salpicó a Piqué con Bizarrap

Como cantante Shakira se ha caracterizado por contar en sus canciones algunas experiencias de vida. Lo escuchamos en temas como “Ojos Así”, “Inevitable”, “Lo Que Más”, entre muchas otras. Como era de esperarse su reciente rompimiento con Piqué merecía una canción, y ahí es donde entra Bizarrap con su Music Sessions #53.

En la canción Shakira parecer haber sacado su vena más vengativa porque no sólo salpicó a su ex, sino también a su actual pareja, y es que claramente dejó explícito el nombre de ésta en una canción que ya superó los 259 millones de reproducciones en YouTube.

Por este canción y toda la ola de críticas que le han llovido a Piqué y Clara, dicen que la joven de 23 años cayó con ataques de pánico, a tal punto que tuvo que ser ingresada en el hospital. Algunos ahora defienden a Chía Martí, mientras otros aseguran que esto es parte del karma que se merece por haber aceptado tener una relación sentimental con un hombre que no era soltero. Causa y efecto, que le llaman.

