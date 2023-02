Venden por internet arena de la playa donde Tom Brady anunció su retiro

El experimentado jugador Tom Brady anunció el pasado miércoles su retiro del football americano después de 23 temporadas, el quarterback anunció la decisión con un video que posteó en sus redes sociales.

En el video se le puede ver a Brady al aire libre en una playa y al parecer una fanática encontró el sitio exacto donde estuvo el mariscal, la chica llamada Caroline afirmó que venderá un frasco con la arena de la playa donde Brady estuvo a la hora de anunciar su retiro.

“Pueden ver los edificios, son exactamente iguales. Cada dólar que perdí al apostar por ti esta temporada lo recuperaré porque voy a vender la arena en la que te sentaste cuando te retiraste. Entonces, gracias, Tom Brady”, comentó en su cuenta de Tik Tok.

En los comentarios del video muchas personas afirman que no es una idea descabellada, ya que según la arena sería parte de la historia del football al ser Tom Brady un jugador tan importante para este deporte.

Incluso en el sitio de compras y ventas online Ebay ya se puede apreciar la publicación del frasco con la arena, la cual se encuentra en subasta. View this post on Instagram A post shared by B/R Gridiron (@brgridiron)

