Óscar de la Hoya celebró sus 50 años con impresionante foto de su estado físico en redes sociales

El icónico boxeador mexicoamericano y actual promotor, Óscar de la Hoya decidió celebrar sus 50 años con un interesante regalo para sí mismo. El ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 y dueño de 11 títulos en siete categorías diferentes realizó una sesión de fotos para festejar su medio siglo.

Por medio de su cuenta en la red social Instagram compartió imágenes de su estado físico y envió un mensaje en el que asegura que no se arrepiente de su carrera; además sostuvo que se siente orgulloso de todo lo que ha hecho a lo largo de los años.

“Golden a los 50… ya no es un niño. He pasado toda mi vida buscando la felicidad. Pero hoy, en mi 50 cumpleaños, finalmente puedo decir que lo he encontrado“, expresó.

“No podría sentirme más orgulloso de quién soy y dónde estoy en la vida. Nunca en mis sueños más salvajes pensé que llegaría a los 40, y mucho menos a los 50. Han habido tantos momentos difíciles. Pero cuanto más viejo me hago, más feliz me vuelvo. Lo mejor está por delante y finalmente estoy emocionado de vivirlo libremente a MI manera”, añadió el icónico promotor.

De la Hoya se ha convertido en uno de los promotores de boxeo más importantes del mundo; una muestra de esta capacidad la realizó tras firmar un contrato con la plataforma DAZN para promover su larga lista de pugilistas.

Actualmente el mexicano se encuentra manejando a grandes figuras del boxeo mundial, como lo son Ryan García, Zurdo Ramírez, Terence Crawford, Aaron Silva, Alexis Rocha, entre otros.

A lo largo de su carrera, ‘The Golden Boy’ dejó una marca de 39 victorias, seis derrotas y 30 nocauts, por lo que se le considera como una de las figuras más importantes de los últimos años.

