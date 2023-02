Hombre de California es arrestado por dispararle a niña de 15 años cerca de una escuela secundaria

Un hombre fue arrestado en California y acusado de disparar a una niña de 15 años que quedó atrapada en un fuego cruzado y se le alojó una bala perdida cerca de una escuela secundaria la semana pasada, según señalaron las autoridades.

El sujeto identificado como Leon Arreguin, de 36 años, fue rastreado hasta la cuadra 900 de Nebraska St, donde fue arrestado el viernes, de acuerdo con el Departamento de Policía de Vallejo.

Los hechos ocurrieron luego de que se desarrollara un tiroteo cuando los ocupantes de dos vehículos separados se dispararon entre sí alrededor de las 3:30 p.m. del martes cerca de la Escuela Secundaria Vallejo, informaron las autoridades luego de que los investigadores hallaran las evidencias pertinentes.

Según los informes, una bala alcanzó a una niña que caminaba cerca. Sin embargo, la policía dijo que no cree que la menor haya sido un objetivo previsto. La víctima, cuya identidad no fue revelada, sufrió una lesión grave, pero que no pone en riesgo su vida. Hasta el momento no se han conocido mayores actualizaciones sobre su estado de salud, informó Fox News.

La policía de Vallejo apuntó que durante una entrevista con los oficiales tras su arresto, Arreguín confesó el delito.

Entretanto, la escuela secundaria ya había despachado a todos los estudiantes al momento en que ocurrió el tiroteo, señaló FOX 2 KTVU.

El sospechoso Arreguin fue formalmente acusado de agresión con un arma de fuego, descarga ilegal de un arma de fuego e infligir lesiones a un niño.

Arreguin tuvo que ser ingresado a la Cárcel del Condado de Solano, mientras que su fianza fue fijada en $75,000 dólares, de acuerdo con los registros de la cárcel en línea.

También te puede interesar:

• Hispana atada y quemada en Brooklyn dejó un mensaje para su expareja antes de que su novio la incinerara viva

• ¿Qué le ocurre a un niño de 6 años que le dispara a su profesora como sucedió hace unos días en Estados Unidos?

• Abogada de niño de 10 años acusado en Wisconsin de matar a su madre porque no le ordenó casco virtual en Amazon pidió que le redujeran fianza a $100