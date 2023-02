Premios Grammy 2023: Lista completa de ganadores

El cantante británico Harry Styles ganó el galardón a Mejor Disco del Año gracias a “Harry’s House” durante los premios Grammy 2023, los cuales se celebraron en el Crypto.com Arena de la ciudad de Los Ángeles.

A la lista de triunfadores se sumó Samara Joy como Mejor Nuevo Artista; Lizzo obtuvo un Grammy a la Grabación del Año por su canción “About Damn Time”; Bonnie Raitt obtuvo el galardón a la Canción del Año con “Just Like That”, mientras que Adele se llevó el Grammy a la Mejor Interpretación de Pop gracias a su tema “Easy On Me”.

El Grammy número 32 llegó para Beyoncé con Mejor álbum dance y electrónico por su “Reinassance”, logrando con ello romper el récord histórico.

Aquí te dejamos la lista completa de ganadores

Álbum del Año: Harry’s House – Harry Styles

Mejor Artista Nuevo: Samara Joy

Canción del Año: “Just Like That” – Bonnie Raitt

Grabación del Año: “About Damn Time” – Lizzo

Mejor Álbum de Música Urbana: Un verano sin ti – Bad Bunny

Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo: Motomami – Rosalía

Mejor Canción R&B: “CUFF IT” – Beyoncé

Mejor Álbum Pop Vocal: Harry’s House – Harry Styles

Mejor Álbum de Rap: Mr. Morale & The Big Steppers – Kendrick Lamar

Mejor Álbum de Música Dance/Electrónica: Renaissance – Beyoncé

Mejor Video Musical: “All Too Well: The Short Film” – Taylor Swift

Mejor Interpretación R&B: “HRS & HRS” — Muni Long

Mejor Interpretación R&B Tradicional: “Plastic Off the Sofa” — Beyoncé

Mejor Interpretación Dance/Electrónica: “Break My Soul” – Beyoncé

Mejor Interpretación Pop Solista: “Easy on Me” – Adele

Mejor Álbum R&B: Black Radio III – Robert Glasper

Mejor Canción Country: “Til You Can’t” – Cody Johnson

Mejor Álbum Country: A Beautiful Time – Willie Nelson

Mejor Canción Rock: “Broken Horses” – Brandi Carlile

Mejor Álbum Rock: Patient Number 9 – Ozzy Osbourne

Mejor Álbum Pop Latino: Pasieros – Rubén Blades & Boca Livre

Mejor Audio Libro, Narración y Grabación de Storytelling: Finding Me – Viola Davis

Mejor Álbum de Música Alternativa: Wet Leg — Wet Leg

Mejor Álbum Vocal de Pop Tradicional: Higher – Michael Bublé

Mejor Álbum de Música Regional Mexicana (Incluyendo tejano): Un Canto por México – El Musical – Natalia Lafourcade

Mejor Álbum Latino Tropical: Pa’lla Voy – Marc Anthony

Mejor Interpretación Rap: “The Heart Part 5” – Kendrick Lamar

Mejor Grabación de Ópera: Blanchard: Fire Shut Up In My Bones

Mejor Interpretación de Música Alternativa: “Chaise Longue” – Wet Leg

Mejor Álbum de Comedia: The Closer – Dave Chappelle

Mejor Interpretación Metal: “Degradation Rules” – Ozzy Osbourne featuring Tony Iommi

Mejor Álbum Rock: Patient Number 9 – Ozzy Osbourne

Mejor Interpretación/Canción Gospel: “Kingdom” – Maverick City Music & Kirk Franklin

Mejor Interpretación/Canción de Música Contemporánea Cristiana: “Fear Is Not My Future” – Maverick City Music & Kirk Franklin

Mejor Álbum Gospel: Kingdom Book One (Deluxe) – Maverick City Music & Kirk Franklin

Mejor Álbum de Raíces Gospel: The Urban Hymal – Tennesse State University Marching Band

Productor del Año, No-Clásico: Jack Antonoff

Mejor Grabación Mezclada: “About Damn Time (Purple Disco Machine Remix)” – Purple Disco Machine

Mejor Álbum de Audio Inmersivo: Aguilera – Christina Aguilera

Mejor Álbum Hablado de Poesía: The Poet Who Sat By The Door – J. Ivy

Mejor Canción de Raíces Americanas: Just Like That – Bonnie Raitt, songwriter (Bonnie Raitt)

Mejor Interpretación con Raíces Americanas: Stompin’ Ground – Aaron Neville With The Dirty Dozen Brass Band

