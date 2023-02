Fiesta Benéfica en Puerto Rico

Pasado mañana, miércoles 8 de febrero, la oficina de nuestra Hispanic Federation en Puerto Rico llevará a cabo su primera Fiesta Benéfica, una fiesta de gala y de recaudación de fondos.

La Fiesta Benéfica también servirá para celebrar todos los avances que hemos logrado en la isla junto a nuestros aliados, y para agradecer las muchas contribuciones que ha realizado la familia Miranda en particular.

Haciendo un poco de historia, en 2017 el huracán María dejó a todo Puerto Rico en un estado tan calamitoso como desalentador. La isla ya había tenido otros problemas graves antes de María, y los siguió teniendo después de aquel huracán. Entre ellos, y además de los enormes daños materiales, la falta de ayuda federal durante la administración anterior, terremotos y el éxodo de miles y miles de puertorriqueños a los Estados Unidos continentales.

Pero mis compatriotas no son gente que se rinda fácilmente, y en los más de cinco años que han pasado desde entonces Puerto Rico se ha recuperado de manera notable. La Fiesta Benéfica de pasado mañana celebrará el papel que han tenido y tienen nuestra Hispanic Federation y todos sus aliados y colaboradores en esa recuperación.

Como ejemplo, la iniciativa del café de Puerto Rico. Hace cinco meses tuve el gran orgullo de celebrar el renacer de esa actividad agrícola junto a Charlotte Gossett Navarro, Directora de la Hispanic Federation en la isla, agricultores, dirigentes y representantes de entidades filantrópicas. Entre ellos, Lin-Manuel Miranda, su padre, Luis Miranda, fundador y primer Presidente de nuestra federación, y la Dra. Luz Towns Miranda, que figuraron entre los principales impulsores de la iniciativa que posibilitó la recuperación de ese sector.

El miércoles 8 celebraremos todos los demás logros y avances que han hecho Puerto Rico y los puertorriqueños en estos largos cinco años. Por supuesto, ese progreso también se debe a las contribuciones de los boricuas en particular y los latinos y latinas en general que ayudaron y ayudan desde aquí.

Si quieren saber en más detalle en qué consiste esa recuperación, les invito a que consulten el informe: “Building a Stronger and More Resilient Puerto Rico-Hurricane Maria: A Five-Year Update”. Allí no sólo se describe lo que se ha avanzado en la reconstrucción de la isla, sino también lo que queda por hacer.

Como les mencioné, en la Fiesta Benéfica del miércoles también estaremos recaudando fondos para continuar con nuestro trabajo allá. ¿Podemos contar con el apoyo de ustedes aquí? Colaboren con lo que puedan, porque todo ayuda. Y pueden estar seguros de que el 100% de lo que aporten se va a destinar a quienes lo necesitan.

Nos gustaría poder invitar a todo el mundo a la fiesta de gala, pero no podemos. Lo que sí haremos el miércoles será tener presentes a todas las personas que han colaborado con Puerto Rico. Y agradecerles de todo corazón.

Si quieren saber más sobre la Fiesta Benéfica o realizar una donación, visiten hispanicfederation.org/fiestabenefica/

Y para más información sobre la Hispanic Federation, consulten en www.hispanicfederation.org o búsquennos en Facebook y Twitter.

¡Celebremos juntos el 33er aniversario de la Hispanic Federation, y hasta la columna próxima!

Frankie Miranda es el presidente de la Hispanic Federation