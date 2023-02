Un hombre de 56 años fue encontrado moribundo en Bronx Street con un corte en su cabeza

Un hombre de 56 años fue encontrado muriendo en una calle del Bronx el lunes temprano con un corte en la cabeza, dijo el Departamento de Policía de Nueva York. Todavía no está claro si el incidente ocurrió por por una caída o fue víctima de un crimen.

La policía llamó a Boston Road cerca de E. 166th St. a la 1:44 a. m. y encontró a la víctima inconsciente frente a un edificio de apartamentos. Los médicos lo llevaron de urgencia al Hospital Lincoln, pero no pudieron salvarlo.

Su nombre no fue mencionado inmediatamente. Vive en el Bronx, pero no tiene una conexión aparente con el edificio frente al que murió, reseñó el New York Daily News. Se realizará una autopsia para determinar la causa de su muerte.

La violencia crece en Nueva York

Durante el mes de enero los delitos graves aumentaron un 4.1% con 10.067 denuncias en comparación con el mismo período de 2022. Según el NYPD las agresiones por delitos graves impulsaron el aumento, llegando a 2,056 denuncias, un aumento del 14.9 % con respecto al año pasado.

En ese sentido, los robos y hurtos aumentaron un 5.3%, 1,332 frente a 1,265, y un 7.2%, 1,298 frente a 1,211, según muestran los datos. También se registró un aumento del 5.1% en los hurtos mayores de automóviles con 1,223 denunciados el mes pasado en comparación con los 1,164 del mismo período del año pasado. Los datos del NYPD muestran un aumento de más del 20% en los delitos graves entre el mes pasado y enero de 2020.

