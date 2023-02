A balazos robaron reloj Rolex en Distrito Joyero de Nueva York

Un ladrón armado le robó un lujoso reloj Rolex a un joyero y disparó un tiro anoche cerca del céntrico Rockefeller Plaza, en pleno Distrito Joyero de Nueva York.

Según la policía, el sospechoso trató de quitarle un maletín a la víctima, pero no pudo sacárselo. Luego disparó al suelo durante la pelea afuera de 20 West 48th St. antes de irse con el costoso reloj alrededor de las 6:30 p.m. del lunes.

La bala no alcanzó a nadie. El sospechoso huyó a pie hacia el oeste vistiendo una chaqueta roja con capucha de piel y jeans azules, detalló New York Post. La víctima es un joyero de Nueva Jersey, pero su nombre no fue divulgado.

Armed robber swipes man’s Rolex watch, fires a shot near Rockefeller Plaza https://t.co/2mJNGT2bPj pic.twitter.com/PLF5CW0bKN — New York Post (@nypost) February 7, 2023

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

En las últimas semanas ha habido una racha de robos violentos en tiendas de Nueva York. NYPD ha alertado desde el año pasado por la creciente inseguridad en los negocios y bodegas. Muchos dueños han optado por reducir los horarios y colocar la mercancía bajo llave ante el alza en los robos en tiendas, farmacias y bodegas, incluyendo ataques mortales a empleados y clientes.

En diciembre un joyero anciano recibió una paliza casi mortal cuando dos sujetos entraron a robar en su negocio en Brooklyn. Se llevaron $100,000 dólares en mercancía.

El mes pasado, también en Brooklyn, un bodeguero fue acuchillado y golpeado por una pareja durante el robo de un refresco.