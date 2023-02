BofA lanza Directorio para que empresarios latinos en EE.UU. tengan acceso a capital

Bank of America (BofA) dio a conocer la publicación de un Directorio destinado a empresarios latinos que incluye una base de datos completa diseñada para ayudarlos a conocer las fuentes de financiación, incluidos los fondos propios, los préstamos y las subvenciones.

El directorio comenzó como una fuente para mujeres empresarias, y ahora BofA lo está ampliando a latinos empresarios, y esta sección en particular está disponible en español e inglés, para su mejor aprovechamiento.

“Si usted es propietario de un negocio hispano-latino- ya sea que esté comenzando o sea un empresario de larga trayectoria- sabe que obtener el dinero que necesita para operar y hacer crecer su negocio es fundamental para el éxito. Por eso Bank of America y Seneca Women han creado este Directorio de acceso al capital”, dice un comunicado de la institución financiera con motivo de su lanzamiento.

El Directorio pone al alcance de los emprendedores cientos de organizaciones que ofrecen financiación a empresas de empresarios hispano-latinos en todo Estados Unidos.

BofA destaca que en los últimos años han surgido nuevas fuentes de financiación, muchas de ellas dirigidas específicamente a los empresarios hispano-latinos, con la intención de que sus negocios crezcan y prosperen.

El nuevo Directorio es uno de los tres disponibles actualmente: Directorio de acceso al capital para empresarios hispano-latinos – Access to Capital Directory, Directorio de Acceso al Capital de Bank of America Para Empresarios Afroamericanos, y Directorio de Acceso al Capital de Bank of America Para Empresarias.

Con esta herramienta, los interesados pueden buscar conceptos a través de palabras clave, que pueden ser el nombre de una fuente de capital de la que haya oído hablar, o una característica del tipo de financiación que busca (capital, subvención o préstamos, por ejemplo).

Los tipos de financiación que encontrará en este directorio son ofrecidos por empresas y organizaciones específicas:

Instituciones financieras de desarrollo comunitario (CDFI)

Normalmente, fondos de préstamos y/o subvenciones sin ánimo de lucro que proporcionan capital, tutoría y asesoramiento financiero a las pequeñas empresas.

Capital riesgo e inversores ángeles

Esta forma de inversión de capital privado incluye a personas y empresas que normalmente buscan invertir en empresas de nueva creación con potencial de crecimiento a largo plazo.

Subvenciones

Premios otorgados por el gobierno, las fundaciones, las empresas o los individuos, que en la mayoría de las condiciones no requieren reembolso.

Fondos de préstamo

Préstamos a plazo garantizados y no garantizados y líneas de crédito de empresas no bancarias, fondos de inversión, organizaciones sin ánimo de lucro y otras instituciones no bancarias.

Crowdfunding

El uso de pequeñas cantidades de capital de un gran número de individuos para financiar una nueva aventura empresarial, accesible a través de las redes sociales y los sitios web de crowdfunding.

Ingrese aquí al Directorio de acceso al capital para empresarios hispano-latinos.

También te puede interesar:

– Trabajador de la construcción cae desde 25 pies y gana acuerdo por $8 millones

– En la mayoría de las 1,000 empresas más grandes de EE.UU. no hay latinos en puestos gerenciales

– La comunidad latina en EE.UU. generó en 2020 casi $3 billones de dólares, “el quinto PIB” más poderoso del mundo