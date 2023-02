Se esperan temperaturas más cálidas en los próximos días: Así estará el clima en Nueva York

Luego de un fin de semana donde la ola de frío polar que dejó marcas récord en el noreste de Estados Unidos se esperan temperaturas más cálidas con números que llegarán hasta los 39 grados Fahrenheit (12ºC) para el miércoles 8 de febrero.

Además, las temperaturas estimadas para el día de hoy según el pronóstico del clima en la ciudad que nunca duerme se encontrarán entre los 41 grados Fahrenheit (5ºC) de máxima y los 39 grados Fahrenheit (4ºC) de mínima. Además, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que los neoyorquinos van a experimentar rondará los 41ºF (5ºC) de máxima y 41ºF (5ºC) de mínima.

En ese sentido, para el jueves se espera una temperatura máxima de 50 grados Fahrenheit (10º C), mientras que el viernes se espera el día más cálido de está semana con 58 grados Fahrenheit (14º C), además de que el sábado y el domingo se esperan temperaturas promedios de 48 grados Fahrenheit (9º C).

Temperaturas récord

La ola de frío polar que tuvo un paso durante el fin de semana, y procedente de Canadá, dejó cifras récord en el noreste de Estados Unidos, pero la Agencia Nacional de Meteorología (ANM) ya espera una “rápida moderación” de las temperaturas.

El punto más alto de la región, Mount Washington, New Hampshire, registró el viernes una sensación térmica nunca vista de -108 °F a causa de las bajas temperaturas y los vientos gélidos que han tenido en alerta a los estados de la zona, según The Washington Post.

Precisamente se atribuyó a los peligrosos vientos un accidente ocurrido el viernes 3 de febrero en Southwick, Massachussetts, en el que un árbol cayó sobre un vehículo dejando gravemente herida a la conductora, una mujer de 23 años, y causando la muerte de su sobrina, una bebé, reportaron medios locales.

En la ciudad de Nueva York, las temperaturas se situaron esta madrugada en unos 59 °F bajo cero, pero como en otros muchos puntos de la región los vientos gélidos contribuyeron a sensaciones térmicas mucho más frías.

