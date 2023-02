Clarissa Molina asegura que está “dándolo todo y el final” y lo relacionan con Vicente Saavedra

La presentadora de televisión Clarissa Molina desde el pasado mes de diciembre se ha visto envuelta en una polémica tras anunciar que su boda con Vicente Saavedra sería pospuesta hasta nuevo aviso, hecho que muchos en su momento no creyeron y desde aquel entonces no se les ha visto juntos.

Los comentarios en la publicación no se hicieron esperar, debido a que la descripción del video puso a pensar a más de uno. Por ello, los usuarios de la aplicación de la camarita lo han asociado con Saavedra, puesto a que sería a inicios del mes de enero cuando realizarían la ceremonia en República Dominicana.

“Dándolo todo y el final...”, fue el mensaje que acompañó la publicación realizada en la red social de la camarita.

Algunos internautas también se preguntaron qué era lo que había sucedido con el matrimonio, así como otros le consultaron por el empresario puertorriqueño, al tiempo que le llegaron a mencionar que aparentemente él se encontraría rehaciendo su vida amorosa con otra mujer.

A su vez, otros seguidores aseguraron que Vicente le habría sido infiel, mientras que algunos simplemente se dedicaron a escribirle por su atuendo del pasado martes, y es que consideraron que no estaba acorde por la edad que ella tiene.

“Y ella no se casaba?”, “Qué pasó con tu prometido?”, “Vas a ir a Premios Lo Nuestro?”, “Clarissa y hoy por qué estabas vestida como señora?”, “Simplemente hermosa”, “Clari, no hay ni una historia ni un post por la tragedia de Turquía y Siria, hay que se más empáticos”, “Y tu novio?“, “Regálame tu vestido”, “Es verdad que ya te dejó tu novio?? Según anda con alguien de su país”, “Me gusta tu blusa”, “¿Ella no se casaba en enero?”, “¿Dónde dejaste los cuernos?”, “Más hermosa que nunca”, “Amé este look”, “Hermosa princesa”, “Qué guapa te ves Clarissa”, “La mejor”, “Hermosa, te amo”, “Divina y preciosa como siempre”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el post.

