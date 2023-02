Ex gobernador demócrata Andrew Cuomo responsabiliza a Biden por la crisis migratoria

El ex gobernador demócrata de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo este jueves que la postura del presidente de Estados Unidos, Joe Biden ante su gestión migratoria “ha sido un error“, señalando que su administración no estaba preparada para una política de “las fronteras abiertas“.

“Fue un error del presidente Biden abrir la frontera sin tener un plan para manejar el tremendo flujo de personas (…) El presidente Biden había dicho que lo haría en la campaña, pero no se puede cambiar una política a menos que tenga el programa establecido para gestionar el cambio”, dijo Cuomo, de 65 años, en el último episodio de su podcast “Matter of Fact”, publicado el miércoles.

El ex gobernador demócrata acusó a la administración de Biden de no comprender las “consecuencias de cumplir esas promesas”. Desde que Biden asumió el cargo en enero de 2021, un número récord de inmigrantes ilegales ha llegado a los Estados Unidos, reseñó el New York Post.

Además la administración Biden revocó varias políticas de línea dura promulgadas por el expresidente Donald Trump, incluida la política de “Permanecer en México” que requería ser solicitantes de asilo a la espera de sus audiencias de inmigración al sur de la frontera.

Crisis migratoria

La representante del Partido Republicano, Elise Stefanik, señaló al presidente de Estados Unidos Joe Biden de causar una “catástrofe“ por su manejo de la frontera con México. Stefenik señaló que esta crisis ahora se “siente en los confines más al norte de Nueva York“, reseñó este martes el New York Post.

Stefanik, la representante del Partido Republicano de Nueva York de más alto rango en el Congreso que representa al norte del estado, hizo referencia a un artículo del New York Post que informaba exclusivamente que inmigrantes descontentos, en su mayoría venezolanos, están hartos de la delincuencia y la suciedad de la ciudad, tomaban autobuses financiados por los contribuyentes al norte del estado antes de cruzar a Canadá.

El texto publicado por el New York Post, los inmigrantes están tomando la decisión de dejar la ciudad para dirigirse a otros destinos, debido al aumento de la inseguridad, personas sin hogar y abuso de drogas. Sin embargo, el alcalde de Nueva York Eric Adams dijo que las personas tenían otros destinos cuando llegaron a Texas, pero tras ser movilizados del estado más cercano a México.

“Descubrimos que las personas tenían otros destinos, pero solo se veían obligadas a venir a la ciudad de Nueva York, y estamos ayudando de hablar con aquellos que buscan ir a otro lugar. Algunos quieren ir a Canadá, otros quieren ir a estados más cálidos, y nosotros estamos allí para ellos mientras continúan avanzando en su búsqueda“, dijo en una entrevista por Fox News 5.

Paso por el Darién

En un reciente informe del Servicio Nacional de Migración (SNM) más de 31,000 migrantes irregulares que viajan hacia Norteamérica han cruzado en lo que va de año la peligrosa selva del Darién, la frontera natural entre Colombia y Panamá, casi la misma cantidad que en los primeros 5 meses de 2022. Desde el 1 de enero hasta la madrugada de este miércoles un total de 31,610 migrantes en movilidad habían atravesado la jungla, de 266 kilómetros, según datos facilitados a la agencia EFE.

El 15 % de los viajeros en lo que va de este año son “personas en especial estado de vulnerabilidad: niños, niñas y adolescentes”, precisó este miércoles a EFE la subdirectora del SNM, María Isabel Saravia.

Los nacionales de Haití son el grupo migrante más numeroso hasta ahora con 12.585 personas, seguido de Ecuador (8,240), Venezuela (3,535), India (641) y Colombia (465). El resto de los viajeros proceden de más de 30 países del mundo, incluidos suramericanos, asiáticos y africanos.

