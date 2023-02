República Dominicana venció a Venezuela y es el nuevo rey del Caribe

Este viernes en el estadio Monumental de Caracas se llevó a cabo la gran final de la Serie del Caribe que dejó como campeón a República Dominicana, quienes estaban representados por los Tigres del Licey, en un cerrado encuentro ante los Leones del Caracas representando a Venezuela.

Por parte de los anfitriones Erick Leal fue el encargado de abrir el juego, mientras que los isleños montaron en la lomita al derecho César Valdez.

Dominicana abrió el marcador apenas en el segundo episodio tras un boleto que recibió Henry Urrutia y que después por intermedio de un wild pitch se colocó en segunda base, un sencillo de Mel Rojas y un elevado de sacrificio de Kelvin Gutiérrez trajo la primera rayita para Licey.

En el quinto inning los quisqueyanos ampliaron la ventaja aprovechando un error de Venezuela en una jugada de selección donde un mal tiro posicionó hombres en las esquinas y un doble de Yamaico Navarro por el jardín izquierdo trajo a Gustavo Núñez al plato para el 2-0.

La tercera carrera de República Dominicana llegó por otro error de la defensa venezolana que aprovechó Luis Barrera para sentenciar el encuentro.

Jairo Asencio llegó a la lomita por Licey en el noveno episodio para cerrar el encuentro. Primero Wilfredo Tovar falló con rodado por segunda para el primer out, Danry Vásquez con elevado al jardín izquierdo puso el segundo out y Hernán Pérez entregó el último out del encuentro con rodado por tercera para oficializar la victoria del conjunto azul.

