Yahoo recortará al 20% de su personal a partir de esta semana

Las compañías siguen sufriendo un arranque complicado este año y Yahoo se está sumando a las que están recortando sus plantillas laborales. Ayer ejecutivos de la compañía dijeron a Axios que despedirán a más del 20% de su fuerza laboral como parte de una reestructuración de su unidad de tecnología publicitaria.

El CEO de Yahoo, Jim Lanzone, explicó que los despidos no se deben a desafíos financieros, sino a cambios estratégicos en la unidad de publicidad de Yahoo for Business de la compañía, porque es un área que no es rentable.

Los cambios serán “tremendamente beneficiosos para la rentabilidad de Yahoo en general”, dijo Lanzone, además de que permitirán a la compañía “pasar a la ofensiva” para invertir más en otras que son más rentables para el negocio.

Los despidos se irán dando paulatinamente, aproximadamente 1,000 puestos serán eliminados esta semana, lo que representa el 12% de los recortes totales planeados en Yahoo. Mientras que el 8% restante ocurrirá en la segunda mitad de este año.

El directivo informó que no podía proporcionar la cantidad exacta de recortes futuros, pero confirmó que la cantidad total de despidos ascendería a más del 50% del personal actual de la unidad de tecnología publicitaria y más del 20% del personal actual de Yahoo.

Entre los cambios anunciados, se dijo que Yahoo cerrará una parte de su negocio de publicidad llamada SSP, o plataforma del lado de la oferta, que ayuda a los editores digitales a vender anuncios automatizados en su contenido.

También cerrará la plataforma de publicidad nativa, llamada Gemini, para aprovechar su asociación con Taboola, con la que podrá multiplicar por 8 la cantidad de anunciantes que compiten por la colocación de anuncios en las propiedades de Yahoo.

Con los cambios anunciados, Yahho pondrá fin al esfuerzo de de competir directamente con Google y Meta por el dominio de la publicidad digital, señaló Axios.

