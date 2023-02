Cheques del IRS con reembolso de hasta casi $7,000 por crédito para trabajadores no llegarán hasta finales de febrero

Los contribuyentes que esperan por el reembolso del Servicio de Rentas Internas (IRS) que incluye los fondos del Crédito tributario por ingreso del trabajo (EITC) no lo recibirán hasta finales de este mes.

Así lo informó el IRS en uno de sus comunicados en su página web en el que explica que esto se debe a la Ley de la Protección Contra el Aumento de Impuestos para los Estadounidenses de 2015 aprobada por el Congreso.

Reembolso llegará antes del 28 de febrero a beneficiarios del EITC con depósito directo

“Cuando el IRS comenzó a aceptar declaraciones de 2022 el 23 de enero de 2023, el IRS no puede emitir un reembolso que incluya el Crédito tributario por ingreso del trabajo o el Crédito tributario adicional por hijos (ACTC) antes de mediados de febrero. Esto se debe a la Ley de la Protección Contra el Aumento de Impuestos para los Estadounidenses de 2015 aprobada por el Congreso, que proporciona este tiempo adicional para ayudar al IRS a detener la emisión de reembolsos fraudulentos”, explicó el IRS en su sitio web.

El IRS espera que la mayoría de los reembolsos relacionados con EITC/ACTC estén disponibles en las cuentas bancarias de los contribuyentes antes del 28 de febrero si los contribuyentes eligieron el depósito directo y no hay inconvenientes con su declaración de impuestos.

En ese sentido, el comisionado interino del IRS, Doug O’Donnell, alertó a las personas a informarse sobre este crédito para no perder el dinero si son elegibles al mismo.

“Este es un crédito tributario extremadamente importante que ayuda a millones de personas trabajadoras cada año“, indicó O’Donnell.

“Pero, cada año, muchas personas pierden el crédito porque no lo comprenden o no se dan cuenta de que son elegibles. En particular, las personas que han experimentado un cambio de vida importante en el último año (en su trabajo, estado civil, un nuevo hijo u otros factores) pueden calificar por primera vez. El IRS insta a las personas a revisar detenidamente este importante crédito; no queremos que la gente se lo pierda”, añadió el funcionario.

El crédito es un incentivo para los trabajadores

El EITC fue aprobado en el Congreso de Estados Unidos en el 1975 con el fin de compensar la carga de los impuestos del Seguro Social y proporcionar un incentivo para los trabajadores.

Los solicitantes deben contar con un número de Seguro Social, así como el de su conyugue en caso de presentar una declaración conjunta y para cada dependiente calificado, si aplica.

Podrías ser elegible incluso si no estás obligado a declarar impuestos

Algunos contribuyentes son elegibles al crédito incluso cuando no están obligados a presentar una declaración de impuestos al IRS por sus bajos ingresos.

Así las cosas es requerido que, para solicitar el reembolso, este grupo presente su información contributiva al IRS si no lo ha hecho antes.

Hay opciones gratuitas para someter tu información al IRS y reclamar el crédito

Una opción gratuita para realizar el trámite es la herramienta Free File en IRS.gov, que guía a los contribuyentes a través de un formato de preguntas y respuestas para ayudarlos a preparar la declaración de impuestos y reclamar créditos y deducciones si son elegibles. También, pueden optar por acudir a uno de los centros de Ayuda Voluntaria a los Contribuyentes (VITA) y Asesoramiento Tributario para Personas de Edad Avanzada (TCE).

Trabajadores con o sin hijos califican al al crédito

Los trabajadores con hijos calificados pueden ser elegibles para el EITC si su ingreso bruto ajustado (AGI) fue de $53,057 o menos en 2022 ($59,187 para casados que presentan una declaración conjunta). En el caso de estos contribuyentes, pueden recibir este año hasta un máximo de $6,935, en comparación con los $6,728 en el 2021.

En el caso de contribuyentes sin dependientes es de $560 y aplica a quienes reporten un AGI de $16,480 o menos en 2022 ($22,610 para casados que presentan una declaración conjunta). Los trabajadores entre las edades de 25 y 64 años en este grupo pueden reclamar el dinero.

El EITC aplica a trabajadores cuyos ingresos no excedieron los siguientes límites en el 2022:

• $53,057 ($59,187 casados que presentan una declaración conjunta) con tres o más hijos calificados que tienen números de Seguro Social (SSN) válidos.

• $49,399 ($55,529 casados que presentan una declaración conjunta) con dos hijos calificados que tienen SSN válidos.

• $43,492 ($49,622 casados que presentan una declaración conjunta) con un hijo calificado que tiene un SSN válido.

• $16,480 ($22,610 casados que presentan una declaración conjunta) sin hijos calificados que tengan SSN válidos.

• Los ingresos por inversiones deben ser de $10,300 o menos.

En el 2022, 31 millones de trabajadores y familias elegibles en todo Estados Unidos recibieron aproximadamente $64,000 millones por EITC con una cantidad promedio de más de $2,000.

