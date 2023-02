La herramienta gratuita del IRS para saber si eres elegible al crédito fiscal que otorga más de $2,000 adicionales en reembolso a contribuyentes

Millones de contribuyentes en Estados Unidos pueden verificar su elegibilidad al Crédito tributario por ingreso del trabajo (EITC) – que otorga hasta casi $7,000 dólares de reembolso- a través de la herramienta “Asistente EITC“.

Este servicio gratuito al que se accede a través de la página del Servicio de Rentas Internas (IRS), le informa si cumple con los requisitos para el EITC, si tiene uno o más hijos o dependientes calificados y la cantidad estimada de dinero que recibiría.

Para averiguar si es elegible a este incentivo, usted debe someter información a través de la herramienta web como sus Formularios W-2 o 1099, documentos que muestren los impuestos retenidos o el dinero que se le ha pagado, así como cualquier gasto o ajuste a sus ingresos.

En promedio, los beneficiarios de este crédito contributivo pueden obtener más de $2,000 dólares este año. Sin embargo, en el caso de los trabajadores con hijos calificados, podrían recibir un máximo de $6,935 por EITC, en comparación a los $6,728 en el 2021 si su ingreso bruto ajustado (AGI) fue inferior a $53,057 en 2022 ($59,187 para casados que presentan una declaración conjunta).

Los contribuyentes deben presentar una declaración de impuestos, aún cuando no estén obligados a realizar el procedimiento debido a bajos ingresos.

“Este es un crédito tributario extremadamente importante que ayuda a millones de personas trabajadoras cada año,” dijo el comisionado interino del IRS, Doug O’Donnell en un comunicado el 27 de enero como parte del Día de concienciación del Crédito tributario por ingreso del trabajo.

“Pero cada año, muchas personas pierden el crédito porque no lo comprenden o no se dan cuenta de que son elegibles. En particular, las personas que han experimentado un cambio de vida importante en el último año (en su trabajo, estado civil, un nuevo hijo u otros factores) pueden calificar por primera vez. El IRS insta a las personas a revisar detenidamente este importante crédito; no queremos que la gente se lo pierda”, alertó O’Donnell.

Mediante el crédito, se reducen los impuestos adeudados al IRS y el beneficiario recibe un reembolso más alto.

El crédito, aprobado inicialmente en el Congreso de Estados Unidos en el 1975, se creó para compensar la carga de los impuestos del Seguro Social y proporcionar un incentivo para los trabajadores con ingresos bajos que tienen hijos.

Los estadounidenses que ganaron $59,187 o menos el año pasado pueden solicitar el crédito fiscal en la declaración de impuestos de este periodo.

El EITC máximo para contribuyentes sin dependientes es de $560 y está disponible para contribuyentes con un AGI inferior a $16,480 en 2022 ($22,610 para casados que presentan una declaración conjunta), y pueden reclamarlo los trabajadores elegibles entre las edades de 25 y 64 años.

Datos clave para solicitar el EITC

El EITC aplica a trabajadores cuyos ingresos no excedan los siguientes límites de ingresos:

$53,057 ($59,187 casados que presentan una declaración conjunta) con tres o más hijos calificados que tienen números de Seguro Social (SSN) válidos

$49,399 ($55,529 casados que presentan una declaración conjunta) con dos hijos calificados que tienen SSN válidos

$43,492 ($49,622 casados que presentan una declaración conjunta) con un hijo calificado que tiene un SSN válido

$16,480 ($22,610 casados que presentan una declaración conjunta) sin hijos calificados que tengan SSN válidos

Los ingresos por inversiones deben ser de $10,300 o menos

Los trabajadores que menos reclaman el crédito por desconocimiento son:

los que viven en hogares no tradicionales, como un abuelo que cría a un nieto

las personas cuyos ingresos disminuyeron o cuyo estado civil o parental cambió

los contribuyentes que no tienen hijos

personas con poco conocimiento del inglés

veteranos

los residentes en áreas rurales

los nativos estadounidenses

los que tienen ganancias por debajo del requisito de presentación

El año pasado, 31 millones de trabajadores y familias elegibles en todo el país recibieron alrededor de $64,000 millones en dinero por el EITC.

