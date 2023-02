Karol G deslumbra a sus seguidores recibiendo la luz del sol desde su dormitorio

Karol G cada vez que publica una fotografía en su cuenta de Instagram recibe millones de me gustas y comentarios. Es habitual ver como con sus galerías de foto arrasa en esa plataforma digital en la que tiene 58,7 millones de seguidores.

En esta oportunidad la colombiana lo hizo con un vestido azul muy corto desde un dormitorio, sobre la cama, de pie en una esquina y recibiendo la flamante luz del sol mientras usa una gorra del mismo tono que su atuendo.

En el texto con el que acompañó esta publicación destacó una frase de la canción que tiene con Romeo Santos.

Hace unos cuantos días la colombiana publicó una serie de fotografías donde aparece presumiendo las curvas de su cuerpo en medio del video del tema ‘X si volvemos’. En esta galería la artista recibió un comentario con respecto a la manera en la que luce su cuerpo.

“Esas fotos como que se las hizo su peor enemigo, no le favorece en nada. Se le ve una barriguita y ahora no es que me caigan, pues es mi humilde opinión”, le dijo un seguidor.

Ante esto la colombiana no se quedó callada y respondió. “Las fotos no me las hizo mi peor enemigo, me las hizo una de las mejores fotógrafas que he conocido y que aun no puedo creer que hicimos fotos juntas. No se trata de si me favorece o no el cuerpo porque pues, es mi cuerpo y es así. Entonces para qué buscar que me quede diferente si es así. Y la barriguita fue por el hotdogsito que me relegó alguien en estos días en un show… Aunque real hace mucho tiempo no estaba tan juiciosa con el ejercicio, así que puedo decir que en otro momento cuando no, va a poder verse más grandecita todavía”.

