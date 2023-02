Karol G le da con todo a un hombre que crítico su apariencia: “Todos los cuerpos son diferentes”

Karol G se mostró en su cuenta de Instagram derrochando sensualidad al posar en imágenes del videoclip del tema que pronto estrenará con Romeo Santos, llamado ‘X si volvemos’. Ahí la colombiana aparece tumbada sobre el piso dejando algunas de sus curvas al descubierto.

Tras las imágenes compartidas la colombiana recibió la crítica de un seguidor. “Esas fotos como que se las hizo su peor enemigo, no le favorece en nada. Se le ve una barriguita y ahora no es que me caigan, pues es mi humilde opinión”, dijo esa persona.

Ante esto, la colombiana le tomó captura al mensaje de este fanático y la compartió en sus historias agregando una respuesta. “Las fotos no me las hizo mi peor enemigo, me las hizo una de las mejores fotógrafas que he conocido y que aun no puedo creer que hicimos fotos juntas. No se trata de si me favorece o no el cuerpo porque pues, es mi cuerpo y es así. Entonces para qué buscar que me quede diferente si es así. Y la barriguita fue por el hotdogsito que me relegó alguien en estos días en un show… Aunque real hace mucho tiempo no estaba tan juiciosa con el ejercicio, así que puedo decir que en otro momento cuando no, va a poder verse más grandecita todavía”, dijo en principio.

Además, la intérprete de ‘Provenza’ destacó un comentario sobre las personas que hablan de los cuerpos de los demás y lo que no se debe permitir en estos casos. “Nunca dejen que comentarios como este distorsionen la forma hermosa de cómo se ven. Todos los cuerpos son diferentes, todos son bonitos tal y como son. Que chimba la diversidad y más allá, que lindo es ver lo real y no lo efímero (Gracias de verdad a las personas que lo hacen). ¿Han pensado alguna vez qué hay personas qué de verdad están viviendo cosas difíciles y pasando reales necesidades cómo para preocuparnos por una celulitis, una arruga o un gordito normal? Mmmm, espero que no, quieranse mucho pues”, concluyó la colombiana.

