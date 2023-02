Ofrecen a Gerard Piqué llegar en paracaídas al Camp Nou para el ‘Final Four’ de la Kings League

Gerard Piqué, exjugador del FC Barcelona y cofundador de la Kings League, sigue dando de qué hablar y recientemente reveló que le han propuesto llegar al Camp Nou en paracaídas para la instancia del ‘Final Four’ del mencionado torneo dirigido por streamers y exfutbolistas.

En el programa previo a la sexta jornada del torneo que ha causado sensación en la internet, Piqué reveló que hay una propuesta para la presentación de las fases eliminatorias del torneo y que la misma se jugará en el estadio del Barcelona que tiene capacidad para más de 80,000 personas.

“Hay una marca que me ha ofrecido llegar al Camp Nou en paracaídas y poner la pelota en el centro del campo“, expresó el exdefensor campeón del mundo con España en 2010, al tiempo que indicó que el trato estaría muy cerca de concretarse.

Pero las sorpresas no pararon ahí, y es que el también empresario reveló que habrá una ‘spider cam’ grabando todo, pero que este podría ser un inconveniente para el aterrizaje. “El riesgo es que me puedo quedar enganchado con los cables. Puede ser un poco fracaso si me quedo colgando”, indicó.

La Kings League, un torneo cuya idea surgió del propio Gerard Piqué y del streamer español Ibai Llanos, está desarrollando su primera temporada y ha tenido una recepción impresionante en Internet, al punto de superar en views a las más importantes ligas de Europa.

