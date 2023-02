Revelan la postura de Pablo Lyle cuando se enteró de la muerte de Juan Ricardo Hernández

El actor Pablo Lyle desde hace algunos meses ha estado viviendo momentos complejos, debido a que tenían que dar a conocer la sentencia que pagaría tras la muerte del cubano Juan Ricardo Hernández, quien falleció en 2019 luego que el mexicano le propinara un golpe en el rostro. A su vez, el tiempo que tiene que cumplir tras las rejas será de cinco años, y otros ocho de libertad condicional.

Sin embargo, hay una incógnita desde hace años, pues muchos se preguntan cómo habría sido la manera de reaccionar al momento de enterarse que el hombre que golpeó en una circunstancia compleja había fallecido. Lucas Delfino, esposo de Silvia, quien además es hermana del reconocido actor, también envió una carta y reveló cómo actuó.

“Fue durante el viaje familiar de Pablo (Lyle) a Miami para dar la bienvenida al nacimiento de mi segundo hijo que ocurrió el accidente que cambiaría nuestras vidas para siempre. Cuando la policía llegó a mi casa, llamé a Pablo, que estaba en el aeropuerto, y le conté lo ocurrido”, relata.

La carta siguió contando sobre algunas cosas que se registraron, es que explicó: “Lo qué pasó a continuación no me sorprendió para nada. Sin un solo instante de duda, inmediatamente, me dijo que se quedaría. Puso a su familia en avión a México y luego buscó a los agentes de la ley y como se le indicó. Pablo regresó de México después de la trágica muerte del señor Hernández; esto es algo que hizo comprendiendo perfectamente las posibles consecuencias de tal decisión, nuevamente un testimonio de su carácter”.

Lyle estaba preocupado por su destino tras la muerte de Hernández. Por ello, no paraba de repetir que se sentía mal por lo ocurrido, y es que durante el día del juicio volvió a manifestar que lamentaba la situación que se registró hace casi cuatro años.

“No sabía cuál sería el resultado final para él y su familia, y estaba aterrorizado, pero aún así regresó. Me dijo que la única forma de enseñar es con el ejemplo; eso pensando siempre en sus hijos. En las innumerables veces que nos sentamos juntos a hablar de esto, no hubo ni una sola vez que no me dijera lo mortificado que se sentía por la muerte del señor Hernández y el duelo que debe estar pasando su familia”, dice la misiva.

