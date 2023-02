Inmigrantes que se encuentran en la frontera sur de México esperan encontrarse con sus familiares

Varios inmigrantes varados en la frontera sur de México, en medio de las nuevas restricciones migratorias de Estados Unidos, esperan reunirse con sus familias que ya están en otras ciudades mexicanas. Estas expulsiones bajo no generan implicaciones legales a los inmigrantes, ya que solamente son retornados sin un proceso de deportación.

Según el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador las políticas migratorias implementadas por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, han dado resultado para controlar el flujo migratorio. Asimismo, afirmó que en México también ha bajado la emigración, principalmente porque en el sureste se construyeron parques industriales el año pasado que han empleado a muchas personas.

“Estamos viendo que están dando resultados algunas políticas que está llevando a cabo el presidente Biden en materia migratoria, lo puedo probar”, afirmó el mandatario durante su rueda de prensa matutina. Pese a estas declaraciones de López Obrador, Leonardo Balero, un inmigrante originario de Venezuela con 54 años, que busca alcanzar a su familia que ya está en Ciudad de México tras ser deportado, pero lleva 7 meses en Tapachula, en la frontera de México con Guatemala, en espera de documentos legales.

“Mi hija está allá, en Ciudad de México, puso a estudiara sus hijos, ella ya sacó sus documentos, ella me está esperando a mí, pero no nos dejan pasar”, comentó Balero a EFE. Este testimonio refleja la situación que viven los migrantes en medio de las restricciones de Estados Unidos, que el mes pasado anunció que acogerá a 30,000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela con un programa especial, pero deportará al resto a México, que accedió al plan.

El migrante consiguió una cita para tramitar su solicitud en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), pero la perdió porque su trabajo no le permitió acudir. Aunque ha intentado avanzar al centro de México, las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) lo han devuelto porque no cuenta con documentos que le permitan transitar. “Lo que quiero es continuar mi vida en México, las veces que hemos intentado pasar no podemos porque simplemente no tenemos el documento”, contó.

Arrestos en la frontera

Los arrestos de migrantes que intentaban cruzar de manera irregular la frontera sur de Estados Unidos disminuyeron un 40% en enero, según cifras de las autoridades fronterizas. En enero se llevaron a cabo 128,410 detenciones en la frontera con México, frente a las más de 200,000 que se registraron en diciembre, lo que representa la cifra más baja desde febrero de 2021, informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) este viernes.

La disminución en el número de arrestos en enero demuestra que estas restricciones “están funcionando”, dijo el comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Troy Miller, en un comunicado.

Sin embargo, la satisfacción de los estadounidenses con la inmigración ha caído a su nivel más bajo en una década al tiempo que ha subido la proporción de quienes quieren que entren menos migrantes al país. El nivel de satisfacción ha bajado seis puntos desde enero de 2022 al 28 % de los encuestados, según una encuesta realizada por la empresa Gallup, que recordó que en 2008 esa satisfacción era compartida por apenas el 24% de los estadounidenses.

