Carmen Villalobos, muy enamorada, presume su amor con Frederik Oldenburg

Carmen Villalobos no para de presumir su amor con Frederik Oldenburg. La actriz y presentadora colombiana en esta oportunidad publicó una foto junto a su amado en las historias de su cuenta de Instagram, en donde aparecen ambos abrazados sobre un sofá. Ambos destacan con su rostro iluminado por amplias sonrisas.

Frederik Oldenburg fue el que confirmó su relación con la colombiana durante una visita que hizo a ‘Hoy Día’ durante el mes de enero. La confirmación del romance llega luego de los rumores que indicaban que sí estaban juntos tras ver a la actriz disfrutando de una dulce compañía en una discoteca en República Dominicana.

Desde entonces ellos se han dedicado varias demostraciones de amor a través de las redes sociales. La primera publicación que la colombiana le dedicó a Frederik Oldenburg fue por el cumpleaños de este, el cual celebraron en Cartagena, Colombia.

“Hoy es el día más importante desde que empezamos a ser novios. ¿Cómo se dió todo? Esa historia solo TÚ Y YO la sabemos y aquí algunas fotos de todos esos momentos únicos. ¿Sorpresivo e inesperado? SI, pero TOTALMENTE INCREÍBLE y MARAVILLOSO”, fue el mensaje que Villalobos le escribió a su amor.

Este texto lo acompañó con una serie de fotografías de lo que fue esta celebración en tierras colombianas.

Frederik Oldenburg también le dedicó un mensaje amoroso a su compañera y recibieron críticas al respecto, pues se dijeron ‘te amo’.

“¿En cuanto tiempo se ama?”, “Muy lindos siiii pero cuanto llevan para decir te amo?? No es ser negativa ni mala vibra pero en serio el amor se profesa así tan rápido????” y “Hay personas que le hacen sentir a uno en meses, lo que otro no le hizo sentir en años, así que: ¿por qué no puede decirle te amo? El amor no se calcula ni mide por los años” son parte de esos mensajes que les dejaron.

Sigue leyendo: Sebastián Caicedo, ex de Carmen Villalobos, confirma que tiene un nuevo amor

Carmen Villalobos compartió parte de su celebración de San Valentín y aseguran que le envió una “indirecta” a su ex

A Frederik Oldenburg, novio de Carmen Villalobos, le dicen: “Colombia te tiene loco”

Carmen Villalobos presume su felicidad y sus seguidores dicen que está en su mejor momento