Los 8 restaurantes de fast food con las mejores papas fritas en todo Estados Unidos en este 2023

Uno de los alimentos preferidos por los clientes o comensales que recurren a un restaurante de fast food son, sin duda alguna, las papas fritas, ya que para muchas cadenas son todo un clásico e incluso, su elemento más distintivo.

No importa la presentación, no podemos imaginarnos una hamburguesa o un buen plato de pollo frito sin que tengan unas buenas papas fritas de acompañamiento. Lo que sí es que hay restaurantes de fast food que son famosos por preparar las más deliciosas.

El sitio Reader’s Digest llevó a cabo un compilado con los restaurantes de comida fast food que sirven las mejores papas fritas en todo Estados Unidos, listado que te presentamos a continuación.

Los 8 fast food que sirven las mejores papas fritas en Estados Unidos

8) McDonald’s

Una de las grandes innovaciones y que hacen que sean de las favoritas hasta el día de hoy es que comenzaron a preparar sus papas fritas con aceite vegetal.

7) Chick-fil-A

Lo primero que hay que destacar es que es el único fast food que ofrece papas fritas cortadas en waffle, lo cual hace que sean las favoritas de muchos. Además, tienen el plus de ofrecer distintos tipos de salsas para acompañarlas. View this post on Instagram A post shared by Chick-fil-A, Inc. (@chickfila)

6) Popeyes

Lo que hace únicas a sus papas es que las condimentan con cajún, lo que hace que tengan un sabor único al resto. View this post on Instagram A post shared by @popeyes

5) Shake Shak

Sus papas fritas tienen varias cualidades, en primera porque son sometidas a fritura profunda que hacen que tengan una agradable textura. En segundo plano, son servidas en caja, lo que también permiten que se conserven crujientes por más tiempo. View this post on Instagram A post shared by Shake Shack México (@shakeshackmx)

4) KFC

Se dice que tienen un excelente sabor debido a que se condimentan con las mismas especias y hierbas que usan para su pollo frito. View this post on Instagram A post shared by Kentucky Fried Chicken (@kfc)

3) Portillo’s

Este fast food con sede en Chicago tiene las mejores papas fritas onduladas; son crujientes y con sabor fresco. View this post on Instagram A post shared by Portillo's Hot Dogs (@portilloshotdogs)

2) Burger King

Son de las mejores papas fritas al tener un corte más grueso, están ligeramente doradas y perfectamente crujientes. View this post on Instagram A post shared by Burger King (@burgerking)

1) Wendy’s

Esta cadena de fast food es la reina de las papas fritas, ya que al no pelarlas, hacen que la piel, tras la fritura, le den ese toque de sabor y de textura único y diferente a las demás. También su punto de sal es el idóneo y tienen diferentes salsas para acompañarlas. View this post on Instagram A post shared by Wendy's 🍔 (@wendys)

