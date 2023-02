Clarissa Molina compartió un audiovisual lleno de ternura y dice: “Te amo muchísimo”

La presentadora de televisión Clarissa Molina desde el pasado mes de diciembre se ha visto envuelta en un escándalo, tras anunciar que su compromiso con Vicente Saavedra por el momento se encontraba suspendido y es que ahora la gran mayoría de las cosas que ella comparte en la red social de la camarita lo terminan asociando con él y más si de amor se trata.

A su vez, los comentarios en las publicaciones que ella sube siempre terminan preguntando por él, pese a ver que el contenido que ella hace público no tiene ningún tipo de relación con Saavedra. Por ello, en esta oportunidad no fue la excepción y es que quiso compartir lo importante que es su mascota con sus más de tres millones de seguidores con los que cuenta en la red social de la camarita.

La dominicana se tomó el tiempo de grabar un video donde se ve que esté jugando con el perro, al tiempo le escribió un tierno mensaje que dice lo siguiente: “Aris, t’amo muchísimo!“.

Las reacciones en la publicación no se hicieron esperar y es que varios de ellos resaltaron el valor que tienen las mascotas, y es que se terminan convirtiendo en un integrante más de la familia tras merecer el mismo cuidado que el resto. Además, algunos internautas también se tomaron el tiempo de expresarle su amor a Aris.

“Aris también te amooooo”, “Qué lindo está tu perro Clari, yo tengo tres en mi casa”, “El mejor amigo del hombres y además ofrece amor incondicional”, “OMG claro que es hermoso”, “Ya desde hace días no la veo con la pareja, qué pasó?”, “Por qué utilizan las páginas ajenas para hacer sus publicaciones?”, “Que belleza”, “Bendito, yo te entiendo, si mi pareja estuviera pasando por algo así, también pusiera todo en pausa, eres bella”, “Igual amooo a Lily”, “Yo tengo una perrita así pero se le cae mucho el pelo y miro que al tuyo no”, “Puedo ir a jugar también, me porto bien y no muerdo”, “Aris es demasiado hermoso”, “Divina y humana, Clarissa”, “Bendiciones hermosa Clarissa”, “Bello”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el post.

