Estalla el escándalo: Apio Quijano y Melissa López niegan relación con Erik Rubín

El portal de Mezcalent compartió hace unas horas que ha trascendido una noticia que vuelve a poner a Erik Rubín y Andrea Legarreta en el ojo del huracán. Y es que Luego de que ayer anunciaran su separación mediante un comunicado compartido en Instagram, también trascendió en otros medios que los supuestos culpables de esto son André Quijano de Kabah y Melissa López de JEANS por el acercamiento que tienen con el cantante en los shows del 90’s Pop Tour.

Dicho medio destacó que tras estas afirmaciones Apio Quijano y Melissa López niegan relación con Erik Rubín.

Videos sobre cómo es la relación de Rubín con Apio Quijano sobre el escenario de las giras del 90’s Pop Tour generaron hace meses fuertes especulaciones de infidelidad en torno a ahora ex esposo de Andrea Legarreta, y ahora que la relación de ellos llegó a su final, los videos vuelven a tomar furor.

Andrea Legarreta por su parte negó que haya razones de infidelidad detrás de la decisión de separarse. Por esto la conductora dijo, según declaraciones recogidas por Infobae: “Lo que quiero es no estar en especulaciones, yo tengo claro qué es, es absurdo, Melissa está perdidamente enamorada de su Poncho (Ex Mercurio) y Poncho de ella, y Erik y Melissa son grandes amigos, grandes, se quieren muchísimo. Entonces esas cosas que suceden en el escenario, estos momentos de coreografías, de cosas, por Dios, es como si yo me hubiera enojado con todos los que salían en la ‘orgía’ cuando él salía de ‘Judas’ (en Jesucristo Superestrella) y lo toqueteaban. Somos mucho más inteligentes que eso, no quieran ensuciar algo donde no”. Dicen dicen que #AndreaLegarreta no está soportando esas Coreos del #90sPopTour … que #Melissa hasta le para el 🍑 a #ErikRubin 🤣😂🤣😂😱 pic.twitter.com/cSCLDDCabP— JUANGABRIELA💅🏼JACKSON (@YoZhoy) September 12, 2022

