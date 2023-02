Sergio Ramos anunció su retiro de la Selección de España luego de que el técnico le comunicó que no contaba con él

Este jueves el defensor de 36 años Sergio Ramos anunció su retiro de la selección española tras 18 años vistiendo la camiseta roja y afirmó desde sus redes sociales que la decisión fue por un llamado del actual entrenador Luis de la Fuente, en el cual le comunicaron al jugador que no contarían con él.

“Ha llegado la hora, la hora de decir adiós a la Selección, nuestra querida y emocionante Roja. En la mañana de hoy he recibido la llamada del actual seleccionador que me ha comunicado que no cuenta y que no va a contar conmigo, independientemente del nivel que pueda mostrar o de cómo continúe mi carrera deportiva”, escribió Ramos.

Por otro lado el exjugador del Real Madrid dio a entender que la decisión fue tomada por el cuerpo técnico más por su edad y no por su nivel futbolístico.

Humildemente, creo que esa trayectoria merecía terminar por una decisión personal o porque mi rendimiento no estuviera a la altura de lo que merece nuestra Selección, pero no por cuestión de la edad u otras razones que, sin haberlas oído, he sentido”, explicó.

El defensor debutó con España en 2005 y desde entonces pudo vestir la camiseta de su país en 180 encuentros, en los que anotó 23 goles y fue parte fundamental de la histórica selección española que ganó Eurocopa, Mundial y Eurocopa entre 2008 y 2012.

Su último encuentro con la “Roja” fue ante Kosovo el 31 de marzo de 2021 en un encuentro clasificatorio para la Copa del Mundo 2022; en aquel entonces fue convocado por Luis Enrique, aunque al final no lo llevó a la cita mundialista a pesar de estar recuperado de su lesión y con buen nivel futbolístico.

Actualmente a sus 36 años Ramos es titular con el PSG, aunque tiene contrato con el club parisino hasta el final de la presente temporada; habrá que esperar como se define el futuro del futbolista el cual parece estar lejos de la capital francesa.

Leer también:

– Lo quieren de vuelta? Xavi aseguró que Messi tiene las puertas abiertas en el Barcelona

– Enríquez Negreira alegra que padece alzheimer para evitar declarar sobre los pagos que recibió del FC Barcelona

– Gobierno británico presenta proyecto de ley que iría en contra de la anexión de la Premier League a la Superliga