Afrolatinos de Nueva York celebran con orgullo sus raíces pero exigen ser sacados de las sombras

Desde que Zoraida de los Santos llegó en 1990 a la ciudad de Nueva York, procedente de San José de las Matas, en República Dominicana, la joven confiesa que ha vivido en medio de un gran dilema: en ocasiones se siente entre dos mundos y dos culturas, que no la aceptan por completo. La joven, de origen afro-latino, quien vive en el condado de El Bronx, asegura que siendo muy niña, en sus años de secundaria, sus compañeros de clase hispanos no la sentían parte de su cultura, por ser negra, y sus compañeros afroamericanos no la veían afro, por ser latina.

“Aunque parezca algo simple, es una situación muy dura que vivimos las personas afro-latinas en esta ciudad, porque se trata de nuestra identidad combinada y de nuestro ser. Y el gran problema es que a pesar de que la sociedad ha logrado grandes avances, como el movimiento negro y el movimiento inmigrante hispano, es como si nosotros no existiéramos, porque muchas veces quieren mimetizarnos en uno de los dos grupos, y no somos eso; somos las dos cosas”, asegura la estudiante de artes liberales, quien justo cuando en Nueva York está por concluir este mes de febrero la celebración del Mes de la herencia negra, asegura que urge que se comience a formalizar la conversación sobre ser afro-latino.

Con mayor tiempo en la Gran Manzana, y proveniente de otro rincón de Latinoamérica, Mirtha Colón, miembro de la llamada comunidad Garífuna, originaria de Honduras y partes de Guatemala, comparte ese mismo sentir, y advierte que otra problemática grande que enfrentan los afro-latinos en los cinco condados de Nueva York, es que mayoritariamente viven en condiciones más vulnerables que los latinos y los negros.

“Los afro-latinos estamos en una condición de doble vulnerabilidad que empeoró con la pandemia del COVID-19, pues aunque antes ya teníamos serias necesidades, se ahondaron con la pérdida de empleos y de muchos integrantes de nuestra comunidad, y ni siquiera así nos han visibilizado, ya que a pesar de que Naciones Unidas declara que se nos debe dar nuestro reconocimiento como afrodescendientes, se nos sigue poniendo en la misma bolsa y no nos tratan ni como afro ni como latinos”, aseguró la presidenta de la organización Casa Yurumein, de El Bronx.

“Es como si fuéramos fantasmas, pero a pesar de eso no nos rendimos y seguimos en esa lucha de visibilización; necesitamos que se nos visibilice y por eso junto a Alianza América hemos estado haciendo visitas a legisladores para que lleguen recursos a nuestras comunidades y organizaciones, pues en Nueva York nuestros grupos no reciben de la Ciudad ni un centavo partido por la mitad”, dijo Colón.

La líder garífuna, quien llegó a Nueva York en 1969, aprovechó el Mes de la herencia negra para pedir a las autoridades estatales y a la Administración Municipal que reconozcan la presencia y el aporte de la comunidad afro-latina en la Gran Manzana y no los dejen rezagados, invirtiendo en sus barrios.

“Nosotros ya existimos, lo que pedimos es que nos vean, que nos traten como esa comunidad que viene de experiencias no tan favorables de Latinoamérica, donde la única alternativa que vemos es venir aquí en busca del sueño americano, que se nos vuelve una pesadilla. Necesitamos recursos, comida, vivienda educación, que se apoye a las mamás para que puedan críar a sus niños en ambientes óptimos”, dijo Colón.

“Necesitamos apoyo en salud mental y le decimos bien fuerte al Alcalde que así como respondió cuando llegaron los buses con nuevos inmigrantes, a nosotros también nos ayude y nos abrace como la gente luchadora, trabajadora, gente que sabe resolver conflictos que somos”, agregó la activista afro-latina. “Es urgente que Nueva York y el país entienda que nosotros sufrimos el efecto de dos vientos porque el latino nos ve de diferente manera porque hablamos español pero somos negros, y el afroamericano nos ve con ojos parecidos, porque somos negros pero hablamos español. Tienen que ayudarnos a salir de esa encrucijada”.

El presidente del condado de Brooklyn, Antonio Reynoso, uno de los líderes políticos afro-latinos que actualmente ostenta una de las posiciones más altas de Gobierno en la Gran Manzana, rindió homenaje a la cultura africana con la apertura de la exposición “Brooklyn es África”, que presenta 35 piezas de arte de Eric Edwards sobre la diáspora africana, y además de reconocer el aporte cultural que afro-latinos dan a la ciudad, reconoció que falta mucho camino por recorrer para ayudar a esa comunidad.

El presidente de Brooklyn, Antonio Reynoso, es uno de los afrolatinos de mayor rango en puestos de Gobierno en NYC.

“Al crecer en Los Sures, en Williamsburg, todo el arte y la música a mi alrededor y lo que amaba nació de la ascendencia africana. Hasta el día de hoy, cuando escucho bachata, escucho la güira, cuando escucho merengue, escucho la tambora, escucho los instrumentos africanos que están infundidos en nuestro arte dominicano”, dijo a El Diario NY el líder demócrata, advirtiendo que aunque creció dependiendo de asistencia social, sus raíces afrolatinas le exigieron ser resistente, fuerte y aprovechar cada oportunidad.

“Ahora, como presidente del condado, represento a los afrolatinos de todo Brooklyn, muchos de los cuales son inmigrantes de primera y segunda generación de países de habla hispana, que llegaron aquí en busca del mismo sueño americano de oportunidades y crecimiento”, agregó el dominicano, quien reconoció que urge que se hable más del ser afro-latino en espacios educativos. “Creo que a través de una educación de alta calidad podemos lograr eso para nuestras comunidades, pero me preocupa que nuestros jóvenes no estén recibiendo la educación y los recursos necesarios en sus escuelas para garantizar que esos sueños se puedan realizar”.

Y aunque no se conoce a ciencia cierta el número de afro-latinos que residen en la Gran Manzana, un reciente reporte presentado por el Pew Research Center con datos del Censo, reveló que en se estima que la población de esa comunidad es del 2%, con un estimado de 6 millones de adultos en Estados Unidos que se identificaron como miembros del grupo latino y afro. Dentro del total de la población hispana, se calcula que el 12% son afro-latinos, aunque 1 de cada 7, es decir, unos 800,000, no se identifican como hispanos.

El informe revela además que el tema de la discriminación es un lunar presente en la vida de los afrolatinos, con aproximadamente seis de cada diez (61%) que reconocieron “haber experimentado al menos uno de ocho incidentes de discriminación sobre los que se les preguntó en la encuesta de adultos latinos de marzo de 2021”.

Igualmente el reporte afirma que más afrolatinos que otros latinos “dicen que la policía los ha detenido injustamente durante el año anterior a la encuesta (22% frente a 8%) y “aproximadamente tres de cada diez afrolatinos dicen que han sido criticados por hablar español en público.

Precisamente Aneudi Moreno, afrolatino originario de República Dominicana, asegura que algo con lo que ha debido aprender a lidiar es con burlas de otros hispanos por su manera de hablar y señalamientos sobre su manejo del idioma, algo que afirma debe abordarse como una diferencia que enriquece y no como una característica de rechazo social.

“Muchas veces veo latinos riéndose o criticando la forma en la que yo hablo y muchísimas veces hasta me dicen que nosotros no hablamos español. eso parece una broma, pero en realidad es una ofensa que tiene una dosis de racismo disimulado”, dijo el padre de familia dominicano. “El problema es que de nosotros no se habla como un grupo diverso. Creo que sería bueno que empezaran a darnos más nuestro lugar en la comunidad como un grupo rico lleno de cultura y experiencias que pueden enriquecer más a la comunidad inmigrante. Pero para eso es necesario que se mire más nuestra cultura y se invierta más en nosotros. No somos solo baile, que es algo maravilloso, somos más que eso”.