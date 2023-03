Ana Patricia a Rafa Araneda: “Dios te renovó tu contrato con al vida”

Conmovida desde el primer día que tuvo que anunciar que su compañero de ‘Enamorándonos USA’ había sufrido un accidente y no la acompañaría en el show, de la misma manera Ana Patricia Gámez recibió a su amigo, Rafael Araneda , esta noche en su regreso.

Y para que no queden dudas de lo preocupada y conmovida que estaba, lo plasmó en las redes sociales donde acompañó la foto que se sacaron en su regreso diciendo: “Dios te renovó tu contrato con al vida”.

Como te contamos, Rafa Araneda sufrió una accidente hace casi dos semanas, cuando paseaba en su bicicleta y fue atropellado por un automóvil, en el impacto salió volando y cayó al pavimento quedando inconsciente, pero lo salvó su gran sentido de la precaución: llevar su casco puesto.

Aunque no se rompió ningún hueso y sus órganos no fueron comprometidos, los magullones, golpes y moretones lo tuvieron fuera del show recuperándose. Tenía dificultad para caminar y fuertes mareos.

Pero hoy, como él mismo nos contó en exclusiva, fue su gran regreso y aseguró que ya desde el fin de semana podía caminar y los mareos eran menos debido al tratamiento que estaba haciendo.

“Me siento bastante mejor, las piernas ya me empezaron a responder perfecto desde fin de semana. Los mareos han disminuido por que me están haciendo una terapia para ello… ¡Estoy entero! Lleno de moretones pero entero“, nos dijo.

Lo cierto es que esta noche, mientras los Cupido’s Band tocaban y cantaban ‘Cielito Lindo’, Rafa entró caminando con la ayuda de un bastón, al estudio en medio de los aplausos y una Ana Patricia muy conmovida.

“Dios te renovó tu contrato con la vida… Feliz de tenerte de regreso y completo mi Rafa. Bienvenido a ‘Enamorándonos USA'”, le dijo Anita quien todo el tiempo estuvo pendiente que su compañero tuviera los cuidados pertinentes.

¿Lo tuvo? ¿Descansó? ¡No! Sin duda la felicidad y la adrenalina de conducir un show le hizo olvidar los achaques, los dolores, los mareos y que hace tan solo 9 días salió volando por el aire cuando fue atropellado y cayó inconsciente al piso.

Recordemos que en esta semana de ausencia dentro del show, fueron varios los compañeros que suplieron su lugar a la espera de su regreso. Comenzó Roberto Hernández, quien en una época también perteneció a ‘Enamorándonos USA’, después estuvo Chef Yisus Díaz, que enamoró tanto que regresó. Y el lunes en la noche, como te contamos, fue Raúl González en búsqueda de que las parejitas dijeran sus: “Que sí, que sí”.

MIRA AQUÍ COMO FUE SU REGRESO:

