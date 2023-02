Burny Mattinson: murió a los 87 el animador de Disney con más años trabajando en la empresa

Burny Mattinson, quien trabajó en animaciones clásicas como “Mickey’s Christmas Carol,” “The Great Mouse Detective,” “Lady and the Tramp,” y “One Hundred and One Dalmatians”, falleció a los 87 años, según anunció The Walt Disney Company. Estuvo casi 70 años trabajando para la empresa.

Mattinson murió el lunes 27 de febrero en el Centro de enfermería y rehabilitación Canyon Oaks en Canoga Park, California. Aunque se dio a conocer que falleció debido a una enfermedad, no se especificó cuál.

En junio, Mattinson iba a cumplir 70 años trabajando para Walt Disney Animation Studios en donde se desempeñó como animador, director, productor y artista en varios proyectos.

Esto lo convierte en el trabajador de la empresa con más años de servicio. Él iba a recibir un reconocimiento por este hecho el 4 de junio. Este sería el primer premio en su tipo que The Walt Disney Company entregaría.

“El arte, la generosidad y el amor de Burny por Disney Animation y las generaciones de narradores que han pasado por nuestras puertas durante siete décadas nos han hecho mejores: mejores artistas, mejores tecnólogos y mejores colaboradores. Todos los que hemos tenido el honor de conocerlo y aprender de él nos aseguraremos de que su legado continúe”, dijo Jennifer Lee, directora creativa de Walt Disney Animation Studios, de acuerdo con un comunicado publicado en el sitio web de la empresa.

Al momento de su muerte, Mattinson laboraba tiempo completo como asesor de historias.

Burnett Mattinson nació el 13 de mayo de 1935 en San Francisco, y desde pequeño soñó con ser caricaturista desde que su madre lo llevó a ver la película ‘Pinocho’ cuando tenía 5 años.

“Desde que vi esa película, este era mi sueño: trabajar en este negocio. Entonces, trabajé todos los días, dibujando”, llegó a confesar el artista.

Después de graduarse de la preparatoria, Mattinson logró obtener un empleo en Disney en la sala de correos.

Tiempo después, fue ascendido a asistente de animación para la película ‘Sleeping Beauty’ y para ‘One Hundred and One Dalmatians’.

Después de esta película, trabajó durante 12 años junto con Eric Larson en otros proyectos, como ‘The Sword in the Stone’, ‘Mary Poppins’, ‘The Jungle Book’, y ‘The Aristocats’.

Después pasó de asistente a animador para el proyecto de ‘Robin Hood’, que se estrenó en 1973; y fue animador clave para la película Winnie the Pooh and Tigger Too en 1974.

Mattinson fue nombrado ‘Leyenda de Disney’ en 2008. Estableció el récord por ser el trabajador más longevo de la empresa el 5 de marzo de 2018, cuando superó el récord anterior que era de John Hench, quien trabajó 64 años, ocho meses y 29 días.

