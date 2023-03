David Chocarro y Fernanda Castillo terminan exitosa gira del musical estilo Broadway, ‘Siete Veces Adiós’

Después de visitar 8 ciudades durante 5 semanas de 38 funciones Sold Out, David Chocarro y Fernanda Castillo terminan exitosa gira del musical mexicano, estilo Broadway, ‘Siete Veces Adiós’. Nosotros estuvimos para acompañarlos y te contamos lo que nadie conoce del secreto de por qué se convirtió, en tan solo un año y medio, en un fenómeno.

Que algo se convierta en eso, un fenómeno, no sucede todos los días, y muchos menos cuando se trata de un musical al que, en un comienzo se le cerraron todas las puertas, al punto que su creador decidió arriesgarse, vender todo lo que tenía y lanzarse a la aventura creyendo en que lo que había nacido desde un corazón roto tocaría tantas almas como las que soñaba.

Fernanda Casstillo, David Chocarro y César Enríquez. Foto: Andrea Peña Clemente

Pero el sueño de Alan Estrada, el escritor, y 3 colegas y amigos más superó todas las expectativas. Esa historia de corazones rotos, de amor y desamor, y de muchos estadios de aprendizaje, no solo no fue el fracaso que le pronosticaron los que supuestamente saben, sino que en un año y medio se convirtió en una suma de éxitos, de Sold Out que terminaron conviertiéndole en un fenómeno con ofertas para llevar la apuesta en escena desde Francia, Italia, hasta Japón, y sin duda también debería pasar por Broadway.

La primera en decirle que sí a Estrada fue su gran amiga, Fernanda Castillo, quien puso al servicio de ‘Siete Veces Adiós’ su talento y su fama para ayudar a la obra. Cuando lo logró dejó que corriera sola, pero volvió en tres oportunidades, porque como ella misma dice: “Aposté a ‘Siete Veces Adiós’ por mi amigo, pero regreso por el elenco que se han convertido en mi familia”.

Fernanda Castillo y David Chocarro se despiden de ‘Siete Veces Adiós’. Foto: Mandy Fridmann

En este tercer regreso, que fue una gira de 5 semanas comenzando en Ciudad de México y recorriendo varias ciudades hasta culminar en Saltillo, invitó a que la acompañara a David Chocarro. El actor argentino había visto el musical y se había enamorado de la historia, de la puesta en escena, la música, los músicos y los cantantes y se lo dejó saber a Castillo.

Así fue como se sumó a esta nueva aventura en su carrera a a que define como “uno de los momentos más mágicos profesionales. Siento un amor infinito a esta oportunidad, y a mis compañeros de quien podría decir que son los mejores artistas que tiene México”.

¿Cuál es el éxito detrás de ‘Siete Veces Adiós’? La verdad, una obra escrita desde el dolor, pero con amor y hasta humor. El respeto a los protagonistas ‘Ella’ que es Fernanda Castillo, ‘Él’ que es David Chocarro, el personaje clave de toda la obra ‘El Amor’ interpretado de manera sublime por César Enríquez, que es tan ecleptico en escena que lleva al público a mudarse de personaje con él casi sin darse cuenta.

Una de las claves son los cantantes, Diego Medel, Esván Lemus, Mónica Campos, Alba Mesaa, Andrés Saráchaga, Lucía Covarrubias. Y los músicos, Javier Maldonado, René Camou, Mitsuoyoshiki, Wicho Sabido, Irving Lima, Belen Ruiz. Quienes están no en la fosa como los típicos musicales, sino sobre el escenario, participando y siento tan protagonistas como los protagonistas.

Jovenes, niños, personas de edad media y abuelitos, todos formaron cada uno de los públicos, y todos se sienten identificados en alguna o todas las partes de esta historia, sin imaginar el desafío que significa cada función para Castillo y Chocarro.

Es que tanto Fernanda como David coinciden en que se juegan tantas emociones sobre el escenario que para ellos cada función es un reto actoral y personal para darlo todo sobre una plataforma en movimiento.

Sí, ese es otro de los secretos de este éxito, los detalles minimalistas y sorprendentes en al escenografía de esta obra como una plataforma que según sus movimientos o no movimientos determinan cada detalle, la cama, ¡una playa! y el cielo de estrellas que si hasta ese momento los presentes no habían llorado, ahí solo se escuchan sollozos en los teatros.

Fernanda Castillo y David Chocarro se despiden de ‘Siete Veces Adiós’. Foto: Andrea Peña Clemente

En esta última función, por el momento, para Fernanda y David, las emociones estuvieron aún más a flor de piel y lo demostraron en una de las mejores funciones dadas de toda la gira de esta obra en donde, como ellos mismos lo explican, no se busca un elenco o escenografía alternativa, al tour se van los originales, tanto el talento como la escenografía.

Aunque Castillo y Chocarro, se fueron en medio del llanto de ellos y sus compañeros. La gira sigue con otros dos protagonistas, pero con la impactante despedida que podrás ver a continuación, no dudamos que regresen o que pronto los veamos en una gira por Estados Unidos, y por qué no, en Broadway, pues tiene todo para superar incluso hasta ‘Hamilton’.

MIRA AQUÍ CÓMO FUE LA DESPEDIDA:

