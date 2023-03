Karol G presume su cuerpo en un bikini negro y con grandes cadenas

Karol G está en plena felicidad después del estreno de su cuarto álbum musical ‘Mañana será bonito’, de lo que esto significa y de lo que ha traído consigo para su vida personal y sobre todo profesional.

‘la bichota’ ha decidido compartir una serie de fotografías en un bikini negreo en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 60 millones de seguidores. La intérprete mundialmente conocida posó desde una habitación negra, deslumbrando con las curvas de su cuerpo a todos sus fanáticos y obteniendo más de 3,700,000 me gustas y miles y miles de comentarios.

La colombiana escribió: “Papi No me las miren que hacemos MILes y ninguna NecesitAAa que La InvitenNNN”, frase de una de sus canciones llamada ‘Besties’ y tal parecería que estas fotografías y el look de la colombiana serían parte del videoclip de esa canción.

Entre los muchos comentarios que recibió la nacida en Medellín destaca el de su hermana Veronica Giraldo Navarro, quien hace poco tiempo dio a luz y manifestó estar sintiendo una tristeza profunda en su proceso post parto.

“Me encanta lo empoderada que eres y lo hermosa que te reflejas te amo hermana”, expresó la hermana de Karol G.

Canción con Shakira

En ‘Mañana será bonito’ Karol G cuenta con la colaboración de Shakira en el tema ‘TQG’. Esta es la primera canción que las intérpretes colombianas hacen juntas y ha sido un éxito rotundo en todo el mundo. El tema hace alusión a las fallidas relaciones de las artistas con Gerard Piqué y Anuel AA y hasta le envían mensajes muy directos a las nuevas novias de sus ex, Clara Chía Martí y Yailin ‘la más viral’.

“Te fuiste diciendo que me superaste. Te conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo todas las historias”, cantan las colombianas.

