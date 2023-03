Lili Estefan presume un look retro que se robó las miradas en la celebración de Emilio

El productor Emilio Estefan el pasado 4 de marzo cumplió 70 años. Por ello, decidió celebrar por todo lo alto con sus amigos y seres queridos más cercanos, y es que su sobrina Lili también dijo presente y de una manera particular porque lució un jumpsuit retro que iba con la temática de la celebración.

La presentadora de ‘El Gordo y La Flaca’ no perdió la oportunidad de presumir el vestuario que se puso para festejar junto a su tío, y es que en la red social de la camarita ha compartido varias publicaciones de su atuendo, al tiempo que muestra parte de lo que fue la reunión que hicieron.

“Así celebramos el cumpleaños #70 de @emilioestefanjr Disco 💃 en un museo lleno de exhibiciones!!!!! Súper divertido 🥳🥳🥳 HappyBirthday #emilioestefanjr y por favor aplausos para mi estilista de moda @jpoll13 👏👏👏👏👏 que me escogió este jumpsuit estilo tigresa”, fue el mensaje que compartió en su perfil de Instagram.

Los comentarios en la publicación no se hicieron esperar porque los seguidores de la conductora de televisión se vieron en la necesidad de expresarse tras las postales compartidas en la aplicación de la camarita, y es que no solamente hicieron referencia a ella, también al productor a quien le dijeron que no aparenta la edad que estaba festejando.

A su vez, otros internautas manifestaron que Lili lució bastante bien durante la celebración, mientras que algunos mencionaron que su ropa estuvo muy acorde al motivo que decidieron implementar para la fiesta.

“Larga vida a Emilio!!”, “Geniales las fotos Lili. Que linda fiesta, merecida para Emilio”, “Felicidades desde España, se le respeta, se le quiere”, “Este es nuestro Emilio, la llave de los artistas latinos, el padrino. Muchas felicidades”, “Que bien se ve con sus 70, feliz cumpleaños y muchas bendiciones”, “Leyenda”, “Parecen payasos”, “Que ropa tan espectacular Lili, estás hermosa”, “No faltó detalle”, “Me encanta que la gente celebre sus años y no los escondan. Que celebren con sus familiares y amigos. 70 muy bien vividos y exitosos”, “Linda flaca, muy elegante como siempre”, “Qué bella, feliz cumpleaños para Emilio que además no parece la edad que cumple”, “Linda familia, bendiciones”, “Gente hermosa”, fueron algunos de los comentarios que se registraron en el post.

