Agenda de eventos: actividades culturales para toda la familia

Festival de primavera en el Atrium del Lincoln Center

Celebre el festival de color de la primavera Holi con danza, música, pintura y deliciosa comida, en un evento presentado por Ajna Dance Company y Lincoln Center. Esta celebración familiar divertida y festiva incluirá una explicación del significado de Holi, un programa interactivo de música en vivo de Raga Kids con los violinistas Trina Basu y Arun Ramamurthy, y un espectáculo de danza y un taller con Ajna Dance Company, acompañada por Amrit en el dhol (tambor de Punjab). Habrá pintores de caras que harán diseños especiales y cada asistente se irá a casa con un paquete de color para que pueda celebrar Holi con amigos y familiares. Este evento es gratis y apropiado para todas las edades. A las 11:00 am en el Atrium del Lincoln Center (61 west 62nd street). Información: http://www.lincolncenter.org.

Cortesía Lincoln Center

Tarde de jazz en el Lehman Center

El Lehman Center for the Performing Arts (250 Bedford Park Boulevard West, Bronx) presenta este sábado a las 4:00 pm el show “Jazz at Lincoln Center Songs We Love”, una celebración de la historia del jazz estadounidense que destaca las estrellas del jazz de próxima generación y las canciones icónicas de las décadas de 1920 a 1950. Un excelente conjunto de músicos emergentes, educados y probados en los escenarios de Jazz en Lincoln Center y salas de conciertos de todo el mundo, revisarán algunas de las grandes canciones de las primeras décadas del jazz. Únase al viaje a través de las primeras décadas del género y experimente los estilos cautivadores de los cantantes icónicos del género como el talentoso conjunto, dirigido por la líder de la banda, la trombonista Mariel Bildstein. Información: https://www.lehmancenter.org/events/jazz-at-lehman-center

Cortesía Lehman Center

Marzo es música en el Pregones

La serie de conciertos de Teatro Pregones, “March Is Music”, continúa este fin de semana con dos shows especiales. El sábado 11 a las 7:00 pm se estarán presentando Sonia Olla, directora, coreógrafa y bailarina de flamenco de prestigio internacional, e Ismael Fernández, quien aprendió el oficio de cantaor en el seno de una familia andaluza. Juntos, crean y realizan obras escénicas de energía y emoción explosiva. Mientras que el domingo 12, a las 3:00 pm, será el turno de la pianista ítalo-egipcia Francesca Khalifa, quien es ganadora del Festival Internacional de Piano de Ferrara, solista destacada recientemente con la Orquesta Sinfónica de El Cairo y la Orquesta Filarmónica Pozzoli en Milán. El teatro está ubicado en el 575 Walton Avenue, Bronx. Para una agenda completa, visite: https://pregonesprtt.org.

Show teatral gratis en la librería Barco de Papel

La librería Barco de Papel presenta a la actriz Laura Petit con la lectura dramatizada del unipersonal “Taller de Actuación Espina”, dirigida por su autor, el dramaturgo Pablo García Gámez, quien al finalizar compartirá sus experiencias y reflexiones sobre el quehacer teatral. Petit encarna a Regina Espina, una actriz venezolana que desatendió la propuesta para trabajar con el director de cine español Pedro Almodóvar y decidió quedarse en su país para desarrollar su carrera. Y como el teatro siempre está en crisis, se dedicó a dictar talleres de actuación para generarse el sustento, en los que enseñó fórmulas interpretativas que la han hecho famosa. El sábado 11 de marzo, a las 7 pm. Barco de Papel está ubicada en el 40-03 de la calle 80, en Elmhurst, Queens. Para más información llamar al (718) 565-8283 o escribir a centroculturalbarcodepapelny@gmail.com Entrada libre y gratuita.

Melendi en el Radio City

Ya han pasado 20 años desde que Melendi lanzó su primer álbum, “Sin noticias de Holanda”, y para celebrarlo el cantautor español se estará presentando este sábado en el Radio City Music Hall con su gira “Likes y Cicatrices”, título de su última producción. El asturiano es uno de los artistas más importantes del panorama musical de su país del género de la música pop y la rumba, con éxitos como “Sin remitente”, “Tocado y hundido” o “Lágrimas desordenadas”. A las 8:00 pm. Boletos a la venta en: www.ticketsmarter.com

Cortesía

“Las Canciones de Mamá” en el Teatro Thalía

En celebración del Mes Internacional de la Mujer, el Teatro Thalía presenta “Las Canciones de Mamá”, una dramedia íntima pero universal con música y canciones populares que reflexionan sobre la compleja relación entre madres e hijas. La cuidadora de una anciana que está en una residencia va a su apartamento para hacerle una lista de sus canciones favoritas que le ayuden a mantener viva su memoria, allí se tropieza con la hija de la anciana que nunca va a visitar a su madre y ha puesto su casa en venta. Protagonizado por Soledad López y Kathy Tejada, música de la prestigiosa dramaturga española Ana Graciani. El Teatro Thalía está ubicado en el 41-17 Greenpoint Avenue, Queens. Hasta el 26 de marzo. Sábados a las 8:00 pm, domingo a las 4:00 pm. Información y boletos en: www.thaliatheatre.org o llamando al (718) 729-3880.

Cortesía

Una divertida cara de Oscar Wilde

Alice Scovell imagina las posibilidades al revivir los personajes de Oscar Wilde y amplía sus historias en la comedia “The Rewards of Being Frank”, que se estará presentando hasta el 26 de marzo en el escenario del Mezzanine Theatre at ART/New York Theatres (502 West 53rd Street). La destacada obra “The Importance of Being Earnest “ de Wilde recibe una divertidísima secuela en este estreno mundial y coproducción con Cincinnati Shakespeare Company. Ambientada siete años después de los eventos de la obra de Wilde, vea lo que les sucede a los personajes cuando conocen a Frank. Esta nueva obra presenta al cuarteto que lucha por mantener vivo el romance mientras se enfrentan los desafíos de la planificación familiar, la crianza de los hijos, la elaboración de presupuestos domésticos, y, por supuesto, las intrusiones de Lady Bracknell. Información: https://nyclassical.org/frank

Cortesía

Aprenda a preparar pizza en Sweetbriar

Ya que se acerca la celebración anual del Día Pi el miércoles 14 de marzo, el restaurante Sweetbriar 127 E 27th St, New York, NY 10016) , reconocido por Michelin, ofrece a los expertos en matemáticas y a los amantes de los carbohidratos la forma perfecta de honrar la festividad. El chef ejecutivo Bryce Shuman dirigirá un seminario de pizza en el mostrador de la cocina del restaurante donde puede sentarse en la primera fila y tener la oportunidad de ver cómo hacen las pizzas al horno de leña. El seminario enseñará a los invitados cómo hacer la masa desde cero, seleccionar la combinación perfecta de ingredientes y experimentar con otros más inusuales. Al final de la demostración, los invitados podrán deleitarse con la pizza elegida por el chef, así como con el vino que se incluye en la experiencia. De 5:30 pm a 6:30 pm. Boletos disponibles a través de www.exploretock.com.