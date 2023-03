Robert Lewandowski hace autocrítica: “El fútbol cambió, el tiqui-taca no funcionaría hoy”

El delantero Robert Lewandowski llegó al FC Barcelona esta temporada y en 20 encuentros de liga ya lleva 15 tantos siendo de los más destacados en el equipo culé; sin embargo el polaco hizo autocrítica del equipo hace poco en una entrevista con Revista Barca.

El delantero de 34 años empezó hablando de la actual temporada, la cual ha tenido dos eliminaciones dolorosas en competiciones europeas, pero que por otro lado están muy cerca de ganar dos títulos locales que podrían salvar la campaña.

“Debemos creer que todo es posible, pero todavía es pronto para pensar en los dos títulos. En Liga estamos en una buena posición, pero todavía nos quedan muchos partidos y debemos demostrar que podemos hacerlo mejor que en los partidos que hemos ganado 1-0″, comentó el delantero.

Sobre el primer golpe que recibió el Barcelona esta temporada en Europa, Lewandowski comentó que entre errores y lesiones se les complicó la permanencia en la Champions League.

“En la primera parte de la temporada las cinco o seis lesiones que sufrimos nos complicaron las cosas. Fue duro para nosotros, los pequeños errores a veces, tienen un alto coste. Si quieres ganar la Champions no puedes cometer los errores que cometimos. Pero luchamos hasta el final aunque, quizás, ya era demasiado tarde”, explicó.

Robert Lewandowski y Ousmane Dembele tras la eliminación en Champions League / Getty Images

Barcelona se ha identificado durante los últimos años por su particular juego de posesión, pero este tipo de esquema parece no estar dando los mismos resultados que hace algunas temporadas y Lewandowski lo sabe, por eso fue crítico con el estilo de juego al que juega el cuadro español.

“Sé que por el ADN del Barça debemos buscar siempre un buen juego, pero debemos entender también que el fútbol va cambiando“, comentó el futbolista.

Además hizo una comparativa y dejó saber que en la actualidad no es tan útil ese estilo de juego. “El juego del Barça de hace diez años quizás no funcionaría ahora. El fútbol no es ahora como era hace diez o quince años. El tiqui taca quizás hoy no funcionaría. Tienes que encontrar el equilibrio y la solución perfecta entre los jugadores que tienes y el fútbol del momento”, cerró el polaco.

Barcelona sigue líder en LaLiga con 9 puntos de ventaja sobre el Real Madrid, mientras que el Copa del Rey se verá las caras precisamente ante los Merengues en la vuelta de la semifinal, donde tienen una leve ventaja por el 1-0 de la ida.

