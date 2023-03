Niñera hispana sentenciada a 5 años de cárcel en Florida por dejar olvidada a bebé en auto no la revisó hasta 7 horas después

Juana Pérez-Domingo fue sentenciada a cinco años de prisión más cinco de libertad supervisada luego de declararse culpable por la muerte de la pequeña Jocelyn Maritza Méndez, a quien dejó olvidada en un auto por siete horas.

Con la admisión de culpabilidad, prácticamente se culmina el proceso judicial por los trágicos hechos ocurridos en el 2021 en Homestead, al sur de Miami.

Si la hispana se hubiera sometido a juicio, se habría expuesto a una condena de cárcel de 13 a 30 años. Sin embargo, Juana Pérez-Domingo, de 44 años, aceptó el acuerdo de culpabilidad que le propuso la Fiscalía en el caso y la pena fue reducida.

Documentos judiciales indican que los padres de la víctima de dos años le pagaban a la mujer $40 dólares semanales por llevar a su hija a la guardería por las mañanas, a pesar de que esta no contaba con licencia para conducir.

El día de los hechos, era demasiado temprano para llevar a la menor a la guardería, por lo que Pérez-Domingo manejó hasta su casa en la referida ciudad con la niña.

La mujer se olvidó de la niña y no regresó a verificar su estado hasta siete horas después. En ese momento, no hubo manera de salvar a la menor, quien había muerto asfixiada debido a las altas temperaturas dentro del vehículo cerrado.

Cuando Pérez-Domingo fue a recoger a la pequeña, la madre notó que la camioneta de la niñera no contaba con un asiento para niños, pero ésta le indicó que pasaría antes por su casa para conseguir uno.

La investigación arrojó que la cuidadora nunca colocó un asiento de seguridad para la menor.

Cuando trascendió a los medios el caso, Pedro Pérez Domingo, esposo de la hoy convicta, dijo a Local 10 News, que se trató de una tragedia y que la acción de su pareja no fue intencional.

“Fue una tragedia, no fue intencional”, insistió el hombre. “Nosotros realmente no sabemos qué pasó. La ley aquí la está culpando a ella, alegando que fue un asesinato, pero no fue así”, agregó el hispano.

Según el Consejo Nacional de Seguridad (NSC) de Estados Unidos, un promedio de 38 niños mueren cada año en el país encerrados en autos bajo altas temperaturas.

Estadísticas de “No Heat Stroke” hasta el 2021 citadas por la agencia de noticias Efe revelan que Texas es el estado con mayor número de muertes infantiles bajo esta causal con 134 casos, seguido de Florida (99) y California (55).