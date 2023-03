Ana Fernanda Basaldua Ruiz, soldado hallada muerta en base Fort Hood en Texas: “mamá, todo el mundo quiere que me acueste con ellos”

La soldado de origen mexicano Ana Fernanda Basaldua Ruiz, hallada muerta en la base Fort Hood, en Texas, este lunes presuntamente era acosada por otros militares en el espacio a juzgar por la confesión que le hizo a su madre días previos a su fallecimiento.

Alejandra Ruiz Zarco, madre de la joven, dijo a Noticias Telemundo que su hija le había comentado hace algunas semanas que un superior del Ejército la estaba acosando. Adicional, la joven de 21 años, que llevaba 15 meses en la base militar supuestamente recibía constantes proposiciones sexuales de otras personas en el espacio.

“Me dijo, ‘mamá, todo el mundo quiere que me acueste con ellos, pero están bien pendej**”, explicó Ruiz Zarco en declaraciones este miércoles al medio hispano.

La última vez que habló a fondo con su hija fue el 8 de marzo, según recordó. En esa conversación le reveló que “pasaban cosas muy fuertes” en Fort Hood, la base más grande de EE.UU. localizada en Killen.

“Me contó que estaba muy triste, que pasaban muchas cosas muy fuertes, que las cosas no eran tan normales como yo creía, que no me podía decir gran cosa, pero que iba a haber un momento en el que íbamos a estar juntas y me podría decir todo”, narró la mujer vía telefónica desde Michoacán México, donde reside con su otra hija.

Basaldua Ruiz se crió en ese estado mexicano antes de migrar a EE.UU. en 2020. La soldado contaba con ciudadanía estadounidense.

“(Me dijo) que quería verme, que quería abrazarme, y quería que la abrazara mucho, como cuando estaba chiquita”, relató la progenitora.

Ruiz describió a su hija como una persona que se ganaba el corazón de los que la conocían. “Le gustaba mucho leer, era una niña risueña, audaz, valiente y libre. Amorosa con su madre”, destacó.

Su padre, Baldo Basaldua, quien vive en California, indicó por su parte que Ana le había dicho recientemente que no estaba a gusto en el Ejército, que toda su vida estaba mal y que se quería morir. La última vez que el progenitor habló con su hija fue el sábado. Al día siguiente, la joven no le contestó sus mensajes.

“Al día siguiente (lunes 13 marzo) le mandé mensajes y ya no le llegaron, ya no apareció el entregado y me fui a buscar su ubicación (satelital) y pues apareció que estaba como en un parque dentro de la base y fue todo, yo no más le puse un mensaje de que el que se iba a morir iba a ser yo de angustia por no saber nada de ella”, reveló.

A las 11 a.m. de ese día, funcionarios militares acudieron al restaurante en el que trabaja para informarle de la muerte.

La muchacha se había alistado a las Fuerzas Armadas en el referido año, pero debido a la pandemia de coronavirus inició su entrenamiento militar un año después en la base militar texana.

Los administradores de Fort Hood no han abundado públicamente sobre las posibles causas de la muerte.

Sin embargo, los oficiales que alertaron a la familia mencionaron que la soldado pudo haberse suicidado, versión que los parientes han puesto en duda.

“Tristemente, la Primera División de Caballería perdió a la trooper Ana Basaldua Ruiz, una ingeniera de combate que sirvió en la división los últimos 15 meses. La División de Investigación Criminal del Ejército y la cadena de mando están investigando activamente los hechos y circunstancias que rodean su muerte. La cadena de mando está en contacto con su familia para mantenerles al tanto y ofrecerles toda la información que se pueda difundir. Además, está dando apoyo y recursos a la familia y a los troopers que sirvieron con ella”, indicó a la televisora los administradores de la base militar.

En abril del 2020, la soldado, también de origen mexicano, Vanessa Guillén fue asesinada a martillazos en la armería del recinto militar. Apenas a finales del año pasado, la cómplice en el asesinato, Cecily Aguilar, se declaró culpable de ayudar a su novio, el también soldado Aaron Robinson, en el crimen. Robinson se suicidó cuando agentes se disponían a arrestarlo en relación con el caso. Previo a su desaparición y asesinato, Guillén, de 20 años, denunció acoso sexual por parte de supervisores, alegaciones que fueron posteriormente confirmadas.

