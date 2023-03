Los 5 víveres que más están subiendo de precio actualmente

Con el aumento de los costos de producción, la escasez de materias primas y otros factores, los precios de muchos productos han estado en constante aumento.

A continuación, te compartimos 5 productos básicos que siguen encareciéndose más y más.

1. Barra de pan

El pan blanco es uno de los productos que continúa aumentado de precio actualmente. En promedio, podrás encontrarlo en las tiendas a $1.89 dólares por libra. Esto es un 20% más que en febrero de 2022, según datos de Eat This, Not That.

Asimismo, el pan de trigo se encuentra en $2.50 dólares en promedio por libra, un 23% más caro que en febrero del año pasado.

2. Naranjas y jugo de naranja

Si quieres comprar naranjas debes estar preparado a gastar $1.54 dólares por libra en promedio. Esto es un 7.2% que el año pasado.

Una lata de 12 onzas de concentrado de naranja congelado tiene un precio de $2.98 dólares en promedio, un 8.3% más que el año pasado.

3. Papas

Las tiendas están ofreciendo las papas blancas a cerca de $0.97 centavos por libra. Esto es un 22% desde el año pasado.

La razón del aumento de precio es que los cultivos de este tubérculo se vieron afectados por las altas temperaturas del verano pasado.

4. Jamón deshuesado y chuletas

Un jamón deshuesado ahora tiene un precio de $5.66 dólares por libra en promedio, lo que es un 10% más caro que en 2022.

Por otro lado, las chuletas de cerdo cuestan en promedio $4.25 dólares por libra, un 5.6% que el año pasado.

5. Harina y azúcar

¿Quieres hornear? Prepárate para gastar más, porque el precio promedio de la harina actualmente es de $0.55 centavos por libra, que es un 28% más que el año pasado.

Por otro lado, el precio del azúcar subió un 22% desde el año pasado, por lo que se encuentra en las tiendas a un precio promedio de $0.87 centavos por libra.

