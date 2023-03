Aseguran que Shakira venderá su mansión de Miami

La cantante colombiana Shakira sigue dando de qué hablar a los medios de comunicación. Parece ser que la ex de Gerard Piqué no se mudará a su mansión de Miami, Florida, como se había asegurado en varias oportunidades.

Recientemente el periodista español Alex Rodríguez visitó la propiedad de la cantante en Miami y comprobó que el lugar no está en condiciones para ser habitado por Shakira y sus dos hijos. En diciembre de 2022 se dijo que el lugar estaba siendo visitado por equipo técnico, pero parece ser que su visita no tenía nada que ver con una futura mudanza de la estrella.

“Hemos estado allí y la casa no está pintada, la piscina no tiene mantenimiento, está todo paralizado. No parece que vaya a recibir a nadie, tan solo trabajan los jardineros”, dijo Rodríguez. Sin embargo, a inicios de este mes se había dicho que la familia de tres se mudaría definitivamente a esta propiedad el 1ro de abril.

Rodríguez continuó diciendo: “Está interesada en otra casa, que está muy cerca de allí. No es de acceso público, está situada en un área privada, concretamente en una pequeña isla, y es propiedad de un empresario indio”.

Toda esta información fue dada por Rodríguez durante su participación en el programa ‘Siéntese quien pueda’.

Al parecer la cantante colombiana está buscando una residencia más privada y segura para establecerse, lo que tendría total sentido si se toma en cuenta los duros momentos que ha vivido en los últimos meses.

Puede ser que se haya arrepentido de vivir en su antigua casa de Miami por la difusión que se le ha hecho en medios al lugar.

Se debe recordar que dicha mansión fue comprada por Shakira en 2001 por poco más de $3 millones de dólares.

La casa principal tiene una extensión de 8,073 pies cuadrados distribuidos en seis habitaciones, siete baños completos, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado, gimnasio y otras comodidades.

Se espera que la nueva residencia de la colombiana en dicha isla privada cumpla también con todos los lujos que tenía en la casa de Barcelona que compartió con Piqué.

