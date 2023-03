Francisca es pura inspiración tras conseguir su estrella: tiene más fuerza para luchar por sus sueños

Francisca recibió una estrella, tal como las que reciben las celebridades de Hollywood en el Paseo de la Fama. El brillante reconocimiento está en Azua, su tierra natal en República Dominicana, y ella viajó junto a familia, amigos y ‘Despierta América’ para recibir este preciado regalo que celebra sus logros.

Este momento tan importante para la dominicana estuvo repleto de emociones y sentimientos que compartió a través de las redes sociales con sus millones de seguidores, quienes se alegraron de este evento que significa mucho para ella.

Vestida de traje blanco, de pantalón y saco, con su cabello rizado y una gran sonrisa en el rostro Francisca recibió su estrella en el parque central de Azua. Al compartir las fotografías con sus seguidores la dominicana envió un poderoso mensaje para la juventud que la sigue y que tiene cientos de sueños por cumplir, así como ella los tuvo alguna vez, y los sigue teniendo y trabajando por ellos.

“Creo que no tengo palabras para expresar la gratitud que siente mi corazón. Una Estrella en el parque central del pueblo que me vio nacer. En un lugar que tantas veces de niña, corrí, jugué. ¡No lo puedo creer! Me voy más motivada que nunca y con más fuerza para seguir luchando por mis sueños”, expresó en comienzo Francisca.

“Que cada niña o niño que vea esa Estrella recuerde que también puede, que puede alcanzar sus sueños, que esa Estrella los empuje a convertirse en lo que quieran, en su mejor versión”, agregó para esos jóvenes soñadores que desean cumplir sus con los planes que se han trazado en su vida.

Dulce compañía

Francisca viajó a Azua para recibir este reconocimiento junto a su esposo Francesco Zampogna y su hijo Gennaro. También la acompañó su madre, un pilar fundamental en su vida, y su gran amigo Jomari Goyso. Raúl González también estuvo allí, pues no faltaron las cámaras de ‘Despierta América’ para registrar todo lo ocurrido en este evento que celebró a Francisca.

