El FC Barcelona asesta un golpe letal a la Liga en El Clásico

BARCELONA – Franck Kessié mandó a la red un centro de Alejandro Balde en el minuto 92 del FC Barcelona vs. Real Madrid para asestar un golpe definitivo a la Liga Española. El Clásico terminó 2-1 para los blaugranas, que aventajan en 12 puntos a los merengues, una distancia que parece insalvable a falta de doce jornadas.

¡KESSIE! ¡KESSIE! ¡KESSIE! 🔥🔥🔥



¡El Barcelona marca el 2-1! pic.twitter.com/OHSpysvbHE — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) March 19, 2023

El partido fue intenso y ya venía caliente los días previos con el escándalo del caso Negreira, en el que el Real Madrid decidió involucrarse al personarse de forma particular contra su eterno rival. Eso llevó a que, por primera vez desde que es presidente del Real Madrid, Florentino Pérez no acudiera al palco en un Clásico en el Camp Nou, que se llenó con 95,645 espectadores que no dejaron de alentar a su equipo.

Aunque los locales dominaban y tuvieron las ocasiones en los instantes iniciales, el Real Madrid se adelantó en un golpe de suerte cuando en el minuto 9 Vinícius Jr. centró desde la línea de fondo y el balón rebotó en Ronald Araújo para colarse justo entre el primer palo y Marc-André ter Stegen, a quien el cambio de dirección de la pelota agarró a contrapié.

¡Temprano cae el primero del Madrid! 💥



Un disparo de Vinicius que rebota en Araújo y entra al arco. ⚽️ pic.twitter.com/6jU2apIHos — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) March 19, 2023

El autogol fue un golpe duro para los culés, en el césped y en la grada, pero ésta pronto recuperó el ánimo. En parte porque su equipo no descompuso y siguió dominando, y en parte porque Vinícius se convirtió en el objetivo, pitado cada vez que tocaba el balón.

En el ataque local, el mejor era Raphinha, muy vertical, creando peligro con sus centros y exigiendo él mismo a Courtois con una internada por la derecha que acabó rematando con la pierna izquierda para que se luciera con una gran parada el arquero belga.

El mejor juego del Barcelona tuvo su recompensa justo antes del descanso, en el minuto 45, en una buena combinación con varios rebotes que terminaron en la bota de Sergi Roberto en el centro del área. El canterano no perdonó, ajustado al palo derecho. Esta vez Courtois, el mejor de los blancos hasta el momento, no pudo hacer nada.

Ambos equipos se fueron al vestuario al medio tiempo y comenzó a sonar música de Rosalía, declarada fanática culé, y cuyo “playlist” se anunciaba una y otra vez en la publicidad del Spotify Camp Nou.

Un Real Madrid sin energía

La segunda parte mostró aún más la falta de energía de la mayoría de jugadores del Real Madrid, que venían de jugar el miércoles pasado ante el Liverpool en Champions League. Únicamente la velocidad de Vinícius impedía que el partido tuviera una sola dirección. En la otra área, Robert Lewansdowski desaprovechaba varias ocasiones de gol, la más clara en un acrobático remate de media tijera que se fue muy arriba. El polaco no tenía su día.

Carlo Ancelotti tuvo que hacer cambios temprano. Toni Kross y Nacho se fueron a la banca por Rodrygo y Ferland Mendy. 15 minutos después serían Modric, Valverde y Camavinga los que descansarían. El Madrid había cambiado toda su línea del medio del campo y, con ello, el control del partido.

En un contraataque, Marco Asensio definió con la pierna izquierda y enmudeció el estadio, pero el VAR anuló el gol por fuera de juego. Así ha sido el tanto anulado del Madrid, por fuera de juego de Asensio.😬 pic.twitter.com/HRfQDnqY6l— ESPN Deportes (@ESPNDeportes) March 19, 2023

Viendo que el empate corría peligro, Xavi Hernández pidió calma a los suyos. Lo que no se había ganado en 80 minutos no era cuestión de perderlo en 10. Pero cuando ya los barcelonistas parecían contentos con el empate y con el Madrid atacando casi a la desesperada, una escapada de Balde por la banda izquierda terminó en la bota derecha de Kessié. Un gol que supone más de media liga para el FC Barcelona.

