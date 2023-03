Bruce Willis celebró su cumple 68 al lado de su esposa y su ex Demi Moore

El actor Bruce Willis el pasado fin de semana se volvió tendencia en las redes sociales tras reaparecer rodeada de sus seres queridos, entre ellos destacan sus hijos, su esposa Emma Heming y su anterior pareja sentimental Demi Moore, quienes se encontraban muy felices de poderle celebrar un año más de vida.

Willis nació el 19 de marzo de 1955, y es que todos los presentes se mostraron llenos de alegría mientras cantaban cumpleaños, hecho que lo llevó a soplar la vela que tenía el pastel. Por ello, sus familiares terminaron abrazándolo tras poder seguir compartiendo con él.

“¡Feliz cumpleaños, BW! Estoy tan contenta de poder celebrarte hoy. Te amo y amo a nuestra familia. Gracias a todos por el cariño y los cálidos deseos – todos los sentimos”, fue el mensaje que acompañó el emotivo video colgado en Instagram.

Emma aprovechó la red social de la camarita para compartir un video donde ambos se ven compartiendo especiales momentos juntos, y entre ellos destacan los nacimientos de sus dos pequeñas que tuvo con el actor, así como también subió el crecimiento de ellas en familia.

A su vez, realizó una petición en el mensaje que acompañó el video compartido en la red social de la camarita, y es que espera que puedan seguir orando día a día por él, para que Bruce no empeore su situación de salud tras el diagnóstico que le dieron hace un mes.

“Él es amor puro. Él es tan amado. Y siempre lo amaré. Feliz cumpleaños mi dulce 💌 Mi deseo de cumpleaños para Bruce es que continúen manteniéndolo en sus oraciones y vibraciones más altas porque su sensible alma de Piscis lo sentirá 🙏🏽 Muchas gracias por amarlo y cuidarlo también 💞”, escribió en la aplicación. View this post on Instagram A post shared by Emma Heming Willis (@emmahemingwillis)

Hace aproximadamente un año Moore a través de su perfil de la aplicación de la camarita compartió que el padre de sus hijos había estado presentando algunas dificultades en cuanto a su salud, hecho que hizo que lo evaluaran los especialistas. En aquel momento había sido diagnosticado con afasia.

