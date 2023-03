Hijo de Negreira habría dado información al Barcelona sobre como tratar a los árbitros para ser favorecido

El polémico ‘caso Negreira’, por el que se me acusa al FC Barcelona de supuestamente sobornar al ex vicepresidente de Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira para favorecer al equipo, sigue dando de qué hablar y el más reciente reporte afirma que el hijo del ex referí daba ciertos consejos al conjunto culé para que tratara mejor a los jueces.

Según una serie de reportajes publicados por el diario ‘El Confidencial’, el hijo de Negreira, José María Enríquez Romero, daba información al Barcelona sobre los “hábitos y gustos” de los árbitros “para que los atendiera mejor” durante el partido. Dicha fuente indicó que por cada uno de estos datos que constaba de 10 o 12 folios, el equipo azulgrana pagaba unos $8,000 dólares.

En ese sentido, se indicó que el hijo del ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, aseguró a la Fiscalía que tuvo contacto con Bartomeu, Albert Soler, Eric Abidal, Óscar Grau, Pep Segura y con los delegados del primer equipo y el Barça Atlètic.

Por otra parte, el citado medio reveló que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tuvo conocimiento del ‘caso Negreira’ luego de recibir una requerimiento de la Fiscalía para informar sobre la situación del ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.

Sin embargo, el ente rector del fútbol español respondió a tal señalamiento con un comunicado en el que acusó al medio de mentir: El organismo desconocía la naturaleza de lo que la Justicia investigaba.

José María Olmo, periodista de ‘El Confidencial’, habló en ‘Al Rojo Vivo’, sobre esta nueva información: “Está declarado por él mismo, confesado en la Fiscalía. Responde a las preguntas de los policías. Hemos tenido acceso a esa declaración y explica que esos informes tenían información sobre arbitrajes, sobre cómo arbitraban, sobre su último partido… y también cosas personales y sociales”.

“También reconoció que en otros momentos trató con Bartomeu, con Albert Soler, con Oscar Grau, con delegados del equipo del Barça y Barça B, y con Gerard López, entrenador del filial. Había mínimo diez personas en el club que lo sabían”, afirmó.

“La RFEF se ha puesto de perfil. Han dicho que pueden personarse, pero es como una huida hacia adelante. Hay una serie de colegiados, señalados, y aunque solo fuera por mantener las apariencias se debería poner a alguien que no tenga esa sombra de sospecha en proyectos clave como en el VAR”, sentenció.

