Sergi Roberto sobre la posible llegada de Lionel Messi al FC Barcelona: “Lo estamos esperando ya”

El triunfo del FC Barcelona 2-1 ante el Real Madrid en el Clásico de España ha causado una ola de reacciones positivas por parte de los jugadores del conjunto blaugrana y las aspiraciones que tienen para la próxima temporada del campeonato; uno de estos fue Sergi Roberto, quien extendió un interesante mensaje al delantero argentino Lionel Messi.

Roberto, quien se desempeña como uno de los capitanes del Barcelona, decidió aprovechar el cómodo momento que atraviesa el equipo en La Liga de España para extenderle una invitación a la antigua estrella del club catalán para que regrese a sus filas y así seguir elevando su legado a nuevas fronteras.

“Quién no va a estar preparado para la vuelta de Leo. No queremos hablar mucho porque eso es algo que tienen que decidir el entrenador, el presidente… Pero nosotros, los jugadores, estamos esperándolo ya con los brazos abiertos”, expresó, según el diario AS.

Estas declaraciones las realizó ante los constantes rumores sobre su posible regreso al equipo. El defensor también criticó los silbidos y pitos que realizaron los aficionados del París Saint Germain (PSG) contra Messi en el Parque de los Príncipes tras su eliminación en la Champions League.

“Al final, no entiendes el porqué, Está haciendo buenas temporadas en París y ahora la han tomado con él por la eliminación. Es un jugador espectacular y aquí lo vamos a tratar muy bien si viene”, reiteró Roberto.

El contrato de Lionel Messi con el PSG finaliza el próximo mes de junio, motivo por el que el jugador ha recibido diversas ofertas millonarias por parte de equipos en Arabia Saudita y del Inter de Miami en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, aunque hasta ahora no se han oficializado ninguno de estos acuerdos.

Sigue leyendo:

–Insólito: sentencian penal a defensor que tomó el balón con la mano para ejecutar un saque de meta [Video]

–“Es muy pronto para saber”: Christophe Galtier alude sobre el futuro de Messi en el PSG

–Se acabó la era de Rafael Puente: Pumas de la UNAM anunció su despido