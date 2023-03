EN VIVO: Los puertorriqueños José Feliciano y Antonio Martorell reciben hoy en la Casa Blanca la Medalla Nacional de las Artes y Humanidades

El cantante puertorriqueño José Feliciano y el pintor Antonio Martorell, también boricua, recibirán este martes en la Casa Blanca la Medalla Nacional de las Artes y Humanidades, el máximo reconocimiento que el Gobierno de Estados Unidos otorga a artistas.

La ceremonia se realizará a las 4:30 p.m. hora del Este en el Salón Este de la residencia oficial del presidente Joe Biden.

El evento “2021 National Medals of Arts” será transmitido en vivo a través de la página web de la Casa Blanca (www.whitehouse.gov/live). Biden estará acompañado de su esposa Jill durante la actividad.

La entrega corresponde a los seleccionados en el 2021, ya que no se habían podido entregar antes debido a la pandemia de COVID-19.

Además de los dos puertorriqueños destacados, en el encuentro, también, se condecorará al cantante Bruce Springsteen; las actrices Julia Louis-Dreyfus y Mindy Kaling; la activista Judy Baca; la cantante Gladys Knight; la diseñadora Vera Wang; el poeta cubanoamericano Richard Blanco; y la antropóloga Johnnetta Cole, entre otros.

En septiembre pasado, Biden reconoció al artista Elton John con la Medalla Nacional de Humanidades durante un acto en la Casa Blanca.

“Los galardonados con la Medalla Nacional de las Artes han contribuido a definir y enriquecer el legado cultural de nuestra nación a través de su apasionado compromiso de toda una vida. Nosotros somos una mejor nación por sus contribuciones. Su trabajo ha ayudado a ver el mundo de diferentes maneras. Nos inspiran a alcanzar nuestro mayor potencial y a reconocer nuestra común humanidad. Yo me uno al presidente en felicitarlos y agradecerles”, indicó en un comunicado Maria Rosario Jackson, directora de la Fundación Nacional de las Artes (NEA).

La NEA es una agencia federal independiente aunque fue creada por el Congreso en el 1965. Su misión es financiar las artes y la educación artística en comunidades a nivel nacional y proveer igualdad de oportunidades para el desarrollo de proyectos de artes.

La entidad es la encargada del proceso de nominación. Cada año, recibe solicitudes de individuos y organizaciones en todo el país. El Concejo Nacional de las Artes y la NEA revisan las nominaciones y proveen recomendaciones al presidente quien es el encargado de tomar la decisión final sobre a quiénes otorgará la Medalla.

La actriz puertorriqueña y fundadora del Teatro Rodante de Puerto Rico en Nueva York fue otra de los boricuas galardonadas con la medalla, pero en el 2015 bajo la Administración Obama.

En su comunicado sobre el evento de hoy, la Fundación Nacional de las Artes destacó los 60 álbumes y las 600 canciones de Feliciano en un periodo de seis décadas.

Cuando tenía cinco años, Feliciano emigró junto a su familia a la ciudad de Nueva York.

A pesar de ser ciego de nacimiento, primero aprendió a tocar el acordeón y luego a tocar guitarra por su cuenta.

El artista de 77 años y natural de Lares, ha recibido más de 40 discos de oro y platino, seis Grammy y 11 nominaciones a ese premio, según destaca la Fundación Nacional para la Cultura Popular citada en un reporte de El Nuevo Día.

Adicional, la revista Guitar Player lo premió como el Mejor Guitarrista Pop por cinco años consecutivos, entre el 1978 y el 1982.

“José Feliciano ha abierto corazones y tendido puentes —superando obstáculos, nunca perdiendo la fe y enriqueciendo a la bondad y grandeza de la nación”, lee la entrada de prensa.

En el caso de Martorell-Cardona, la NEA destaca que el pintor, escultor y escritor ha trascendido generaciones y géneros para exponer las duras verdades sociales con fantasía y color para ayudarnos a recordar y a crecer como pueblo y como nación.

Martorell, de 83 años, nació en la capital puertorriqueña San Juan. El artista primero estudió diplomacia en la Universidad de Georgetown. Posteriormente, estudió pintura y dibujo con Julo Martín Caro en Madrid, España. Martorell además cursó estudios en el Taller de Gráfica del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) con Lorendo Homar.

Desde el 2004 es académico de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española.

Las creaciones de Martorell han sido exhibidas en el Whitney Museum of American Art de Nueva York, The Museum of Modern Art (MoMA A), el de Arte Moderno de México y la Institución Smithsonian de Washington D.C., entre otros.

“El libro dibujado/el dibujo librado”, “La piel de la memoria” y “El velorio (no-vela)” son algunos de sus libros.