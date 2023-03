Ninel Conde es criticada por pintarle el pelaje de fucsia a una de sus mascotas

La mexicana Ninel Conde de forma constante comparte contenido con sus más de cinco millones de seguidores con los que cuenta en Instagram, de esa manera se siente más cerca de cada uno de ellos. Por ello, el pasado lunes subió un video de lo que fue su fin de semana, al tiempo que mostró que estaba acompañada por una de sus mascotas.

“Así es como vivimos este fin de semana una experiencia más cerca de ustedes en este show en Michoacán. Gracias por el servicio tan especial @starsnavigation haciendo mucho más práctico todo!

Nos vemos este fin de semana en el tour en florida con nuestro show 2023! Los amo ❤️. Video by @karsmiley”, fueron las palabras que acompañaron el video colgado en su perfil de Instagram.

Sin embargo, hubo una usuaria que rechazó ver al perrito blanco con parte de su apariencia pintada de color fucsia, y es que le dijo: “Te amo Ninel, pero no estoy de acuerdo que permitas que a tus mascotas les pinten su pelaje, eso les produce daño a su piel, no hay ninguna pintura que te digan que no hace daño, todas dejan una consecuencia. Por favor protege a tus mascotas”.

Los internautas se tomaron unos segundos de su tiempo para opinar sobre el breve audiovisual colgado en la aplicación de la camarita, y es que varios de ellos destacaron su interpretación como ‘Alma Rey’, personaje que tuvo la oportunidad de encarnar en el año 2004 en la telenovela ‘RBD’.

“Alma Rey está vivísima”, “Eterna Alma Rey”, “Diosa”, “Guapísima como siempre, mi niña”, “Vestuario hermoso”, “Hola Alma Rey”, “Divina siempre mami”, “Te amo chulada”, “Hermosa”, “Maravillosa como siempre”, “Bellísima Ninel”, “Grande abrazo”, “Feliz primavera e inicio de semana”, “Eres una hermosa belleza”, “Mi amor platónico por siempre”, “Alma es real”, “Bella la reina”, “Espectacular siempre”, “Te amo Ninel la más hermosa como siempre”, “Divina que Dios te siga llenando de luz, bendiciones”, “Claro que si linda amiga, felicidades, nos vemos”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

