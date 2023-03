Bárbara de Regil luce sus atributos en minibikini a bordo de un yate

Bárbara de Regil es sin duda una de las actrices más queridas debido a su famoso papel en la telenovela Rosario Tijeras, además de que mantiene a sus 35 años un cuerpo de tentación que fácilmente puede enloquecer a cualquiera.

En esta oportunidad, la también empresaria deleitó a los 8.7 millones de seguidores que tiene en su cuenta de Instagram con una serie de imágenes y videos en los que aparece a bordo de un yate luciendo sus atributos de frente y de espaldas con un colorido minibikini que resalta su figura de manera espectacular.

“Nos cancelaron el vuelo a 🇭🇳-> 🇲🇽 y lo que pudo hacer un domingo lleno de quejas se convirtió en un domingo increíble ❤️🌈🌊 qué nos pusimos? ¡ACTITUD y buen humor!”, escribió al pie de la publicación que ha conseguido más de 323,000 likes y cientos de elogios.

“Tienes un cuerpazo 😍😍”, “Admirable fisionomía: muestra de disciplina, buenos hábitos y cuidado 🙌” y “Que mujer tan bella y perfecta 💓”, son por mencionar algunos de los piropos que le escribieron a la mexicana.

Días antes, Bárbara de Regil hizo alarde de sus marcadas curvas usando un arriesgado top color azul y un ajustado shortcito negro para informar a sus admiradores que fue a conocer su nuevo departamento en Tulum, México. View this post on Instagram A post shared by BARBARA DE REGIL SCHOENWALD 🤍 FIT (@barbaraderegil)

